Рейтинг@Mail.ru
Крым планируют связать транспортным коридором с Донбассом - РИА Новости, 23.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220323/koridor-1779552006.html
Крым планируют связать транспортным коридором с Донбассом
Крым планируют связать транспортным коридором с Донбассом - РИА Новости, 23.03.2022
Крым планируют связать транспортным коридором с Донбассом
После взятия под контроль российскими военными трассы до Мариуполя Крым будет надежно связан транспортным коридором с Донбассом, считает заместитель полпреда... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T04:28
2022-03-23T04:28
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727517382_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9abfcf7566a4d9b23856f93b7417f16a.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 мар – РИА Новости. После взятия под контроль российскими военными трассы до Мариуполя Крым будет надежно связан транспортным коридором с Донбассом, считает заместитель полпреда президента РФ в ЮФО Кирилл Степанов.Степанов добавил, что с учетом наличия Крымского моста полуостров станет транзитной территорией между Кавказским регионом, портами Северного Причерноморья, соединит между собой индустриальные центры бывших регионов Украины.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220323/magistrali-1779549725.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727517382_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_7e4f8758e1f3d5e180e7bc16989d3279.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, украина
04:28 23.03.2022
 
Крым планируют связать транспортным коридором с Донбассом

Замполпреда в ЮФО Степанов заявил, что Крым свяжут транспортным коридором с Донбассом

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Вид на Ялту
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 мар – РИА Новости. После взятия под контроль российскими военными трассы до Мариуполя Крым будет надежно связан транспортным коридором с Донбассом, считает заместитель полпреда президента РФ в ЮФО Кирилл Степанов.
"Взятие под контроль российскими военнослужащими участка трассы от Крыма до Мариуполя надежно свяжет транспортным коридором полуостров с Донбассом", - сказал он РИА Новости.
Степанов добавил, что с учетом наличия Крымского моста полуостров станет транзитной территорией между Кавказским регионом, портами Северного Причерноморья, соединит между собой индустриальные центры бывших регионов Украины.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Крым - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
03:10
В Крыму намерены восстановить транспортное сообщение с Херсонской областью
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала