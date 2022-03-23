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Крым планируют связать транспортным коридором с Донбассом
Крым планируют связать транспортным коридором с Донбассом - РИА Новости, 23.03.2022
Крым планируют связать транспортным коридором с Донбассом
После взятия под контроль российскими военными трассы до Мариуполя Крым будет надежно связан транспортным коридором с Донбассом, считает заместитель полпреда... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T04:28
2022-03-23T04:28
2022-03-23T04:28
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 мар – РИА Новости. После взятия под контроль российскими военными трассы до Мариуполя Крым будет надежно связан транспортным коридором с Донбассом, считает заместитель полпреда президента РФ в ЮФО Кирилл Степанов.Степанов добавил, что с учетом наличия Крымского моста полуостров станет транзитной территорией между Кавказским регионом, портами Северного Причерноморья, соединит между собой индустриальные центры бывших регионов Украины.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, украина
Крым планируют связать транспортным коридором с Донбассом
Замполпреда в ЮФО Степанов заявил, что Крым свяжут транспортным коридором с Донбассом