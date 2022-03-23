https://ria.ru/20220323/konflikt-1779558784.html

После конфликта в новой Москве один человек оказался в больнице

После конфликта в новой Москве один человек оказался в больнице - РИА Новости, 23.03.2022

После конфликта в новой Москве один человек оказался в больнице

После конфликта в новой Москве в больнице оказался один человек, у него ножевое ранение, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T07:31

2022-03-23T07:31

2022-03-23T07:33

происшествия

москва

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. После конфликта в новой Москве в больнице оказался один человек, у него ножевое ранение, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.Ранее в интернете появились видео массовой драки в районе поселения Сосенское, в которой, судя по видео, участвовало около двух десятков человек."Во вторник, 22 марта, около 21.20 в полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами на Скандинавском бульваре в поселении Сосенское. Прибывшими на место полицейскими был установлен гражданин, предположительно с ножевым ранением", - говорится в сообщении.Пострадавший был госпитализирован, участников происшествия ищут.

https://radiosputnik.ria.ru/20220314/kazan-1778122720.html

москва

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, москва