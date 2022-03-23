Рейтинг@Mail.ru
После конфликта в новой Москве один человек оказался в больнице - РИА Новости, 23.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220323/konflikt-1779558784.html
После конфликта в новой Москве один человек оказался в больнице
После конфликта в новой Москве один человек оказался в больнице - РИА Новости, 23.03.2022
После конфликта в новой Москве один человек оказался в больнице
После конфликта в новой Москве в больнице оказался один человек, у него ножевое ранение, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T07:31
2022-03-23T07:33
происшествия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_63:0:3015:1660_1920x0_80_0_0_4e5189767eca5fd97848aaa7d1f3a445.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. После конфликта в новой Москве в больнице оказался один человек, у него ножевое ранение, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.Ранее в интернете появились видео массовой драки в районе поселения Сосенское, в которой, судя по видео, участвовало около двух десятков человек."Во вторник, 22 марта, около 21.20 в полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами на Скандинавском бульваре в поселении Сосенское. Прибывшими на место полицейскими был установлен гражданин, предположительно с ножевым ранением", - говорится в сообщении.Пострадавший был госпитализирован, участников происшествия ищут.
https://radiosputnik.ria.ru/20220314/kazan-1778122720.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_1b3a464f78d284c293cef8e05557a207.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
07:31 23.03.2022 (обновлено: 07:33 23.03.2022)
 
После конфликта в новой Москве один человек оказался в больнице

После конфликта в новой Москве один человек с ножевым ранением оказался в больнице

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер скорой медицинской помощи
Фельдшер скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер скорой медицинской помощи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. После конфликта в новой Москве в больнице оказался один человек, у него ножевое ранение, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Ранее в интернете появились видео массовой драки в районе поселения Сосенское, в которой, судя по видео, участвовало около двух десятков человек.
"Во вторник, 22 марта, около 21.20 в полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами на Скандинавском бульваре в поселении Сосенское. Прибывшими на место полицейскими был установлен гражданин, предположительно с ножевым ранением", - говорится в сообщении.
Пострадавший был госпитализирован, участников происшествия ищут.
Автомобиль полиции едет по дороге - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 17:39В России
Массовая драка произошла в Казани
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала