https://ria.ru/20220323/konflikt-1779558784.html
После конфликта в новой Москве один человек оказался в больнице
После конфликта в новой Москве один человек оказался в больнице - РИА Новости, 23.03.2022
После конфликта в новой Москве один человек оказался в больнице
После конфликта в новой Москве в больнице оказался один человек, у него ножевое ранение, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T07:31
2022-03-23T07:31
2022-03-23T07:33
происшествия
москва
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. После конфликта в новой Москве в больнице оказался один человек, у него ножевое ранение, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.Ранее в интернете появились видео массовой драки в районе поселения Сосенское, в которой, судя по видео, участвовало около двух десятков человек."Во вторник, 22 марта, около 21.20 в полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами на Скандинавском бульваре в поселении Сосенское. Прибывшими на место полицейскими был установлен гражданин, предположительно с ножевым ранением", - говорится в сообщении.Пострадавший был госпитализирован, участников происшествия ищут.
https://radiosputnik.ria.ru/20220314/kazan-1778122720.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
07:31 23.03.2022 (обновлено: 07:33 23.03.2022)
После конфликта в новой Москве один человек оказался в больнице
После конфликта в новой Москве один человек с ножевым ранением оказался в больнице
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости.
После конфликта в новой Москве в больнице оказался один человек, у него ножевое ранение, сообщили
РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Ранее в интернете появились видео массовой драки в районе поселения Сосенское, в которой, судя по видео, участвовало около двух десятков человек.
"Во вторник, 22 марта, около 21.20 в полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами на Скандинавском бульваре в поселении Сосенское. Прибывшими на место полицейскими был установлен гражданин, предположительно с ножевым ранением", - говорится в сообщении.
Пострадавший был госпитализирован, участников происшествия ищут.