https://ria.ru/20220323/knigi-1779717442.html
В России появится новая национальная премия в области детской литературы
В России появится новая национальная премия в области детской литературы - РИА Новости, 23.03.2022
В России появится новая национальная премия в области детской литературы
В России появится национальная премия в области детской литературы, соответствующее поручение дала министр культуры Ольга Любимова в ходе рабочего совещания с... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T18:37
2022-03-23T18:37
2022-03-23T18:59
культура
новости культуры
эдуард успенский
андрей усачев
дмитрий чуковский
ольга любимова
литература
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В России появится национальная премия в области детской литературы, соответствующее поручение дала министр культуры Ольга Любимова в ходе рабочего совещания с коллективом Российской государственной детской библиотеки (РГДБ) и писателями, сообщает пресс-служба Минкультуры.Премию предложили учредить Андрей Усачев и правнук Корнея Чуковского Дмитрий Чуковский. Любимова поддержала их инициативу. Всего будет две номинации — "Детский писатель" и "Художник-иллюстратор". Призовой фонд премии составит 2 миллиона рублей — по одному миллиону для каждой категории.При поддержке Минкультуры с 2020 года также проходит премия "Большая сказка" имени Эдуарда Успенского. Она была учреждена с целью "поощрения современных детских писателей, создающих художественные и научно-популярные произведения высокого качества".
https://ria.ru/20220322/lindgren-1779475431.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, эдуард успенский, андрей усачев, дмитрий чуковский, ольга любимова, литература, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
18:37 23.03.2022 (обновлено: 18:59 23.03.2022)
В России появится новая национальная премия в области детской литературы
Минкультуры сообщило об учреждении национальной премии в области детской литературы
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В России появится национальная премия в области детской литературы, соответствующее поручение дала министр культуры Ольга Любимова в ходе рабочего совещания с коллективом Российской государственной детской библиотеки (РГДБ) и писателями, сообщает пресс-служба Минкультуры.
Премию предложили учредить Андрей Усачев и правнук Корнея Чуковского Дмитрий Чуковский. Любимова поддержала их инициативу.
Всего будет две номинации — "Детский писатель" и "Художник-иллюстратор".
"Учитывая, что иллюстрация является неотъемлемой и крайне важной частью детской книги, при формировании положения о премии необходимо предусмотреть специальную номинацию для художников-графиков и дизайнеров", — говорит министр.
Призовой фонд премии составит 2 миллиона рублей — по одному миллиону для каждой категории.
При поддержке Минкультуры с 2020 года также проходит премия "Большая сказка" имени Эдуарда Успенского. Она была учреждена с целью "поощрения современных детских писателей, создающих художественные и научно-популярные произведения высокого качества".