https://ria.ru/20220323/knigi-1779717442.html

В России появится новая национальная премия в области детской литературы

В России появится новая национальная премия в области детской литературы - РИА Новости, 23.03.2022

В России появится новая национальная премия в области детской литературы

В России появится национальная премия в области детской литературы, соответствующее поручение дала министр культуры Ольга Любимова в ходе рабочего совещания с... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T18:37

2022-03-23T18:37

2022-03-23T18:59

культура

новости культуры

эдуард успенский

андрей усачев

дмитрий чуковский

ольга любимова

литература

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В России появится национальная премия в области детской литературы, соответствующее поручение дала министр культуры Ольга Любимова в ходе рабочего совещания с коллективом Российской государственной детской библиотеки (РГДБ) и писателями, сообщает пресс-служба Минкультуры.Премию предложили учредить Андрей Усачев и правнук Корнея Чуковского Дмитрий Чуковский. Любимова поддержала их инициативу. Всего будет две номинации — "Детский писатель" и "Художник-иллюстратор". Призовой фонд премии составит 2 миллиона рублей — по одному миллиону для каждой категории.При поддержке Минкультуры с 2020 года также проходит премия "Большая сказка" имени Эдуарда Успенского. Она была учреждена с целью "поощрения современных детских писателей, создающих художественные и научно-популярные произведения высокого качества".

https://ria.ru/20220322/lindgren-1779475431.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, эдуард успенский, андрей усачев, дмитрий чуковский, ольга любимова, литература, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)