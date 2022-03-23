https://ria.ru/20220323/klinton-1779548333.html
Хиллари Клинтон заразилась коронавирусом
Хиллари Клинтон заразилась коронавирусом - РИА Новости, 23.03.2022
Хиллари Клинтон заразилась коронавирусом
Бывшая первая леди и госсекретарь США Хиллари Клинтон сообщила, что заболела COVID-19, ее муж, экс-президент Билл Клинтон, здоров. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T01:59
2022-03-23T01:59
2022-03-23T05:19
в мире
сша
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
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ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Бывшая первая леди и госсекретарь США Хиллари Клинтон сообщила, что заболела COVID-19, ее муж, экс-президент Билл Клинтон, здоров.Хиллари Клинтон, которая в прошлом безуспешно баллотировалась в президенты США, 74 года. Ее супруг, который на год старше, перешел на карантин."Билл сдал негативный тест и чувствует себя хорошо", - написала Хиллари Клинтон и попросила посоветовать им фильмы для домашнего просмотра.
https://ria.ru/20220322/norvegiya-1779457307.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, коронавирус covid-19
01:59 23.03.2022 (обновлено: 05:19 23.03.2022)
Хиллари Клинтон заразилась коронавирусом
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон заразилась коронавирусом, ее муж Билл здоров