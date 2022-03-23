https://ria.ru/20220323/klinton-1779548333.html

Хиллари Клинтон заразилась коронавирусом

Хиллари Клинтон заразилась коронавирусом - РИА Новости, 23.03.2022

Хиллари Клинтон заразилась коронавирусом

Бывшая первая леди и госсекретарь США Хиллари Клинтон сообщила, что заболела COVID-19, ее муж, экс-президент Билл Клинтон, здоров. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T01:59

2022-03-23T01:59

2022-03-23T05:19

в мире

сша

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565185551_0:0:2867:1613_1920x0_80_0_0_91a1dcd9a34022c8b983d0f3e276a004.jpg

ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Бывшая первая леди и госсекретарь США Хиллари Клинтон сообщила, что заболела COVID-19, ее муж, экс-президент Билл Клинтон, здоров.Хиллари Клинтон, которая в прошлом безуспешно баллотировалась в президенты США, 74 года. Ее супруг, который на год старше, перешел на карантин."Билл сдал негативный тест и чувствует себя хорошо", - написала Хиллари Клинтон и попросила посоветовать им фильмы для домашнего просмотра.

https://ria.ru/20220322/norvegiya-1779457307.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, коронавирус covid-19