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Хиллари Клинтон заразилась коронавирусом - РИА Новости, 23.03.2022
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Хиллари Клинтон заразилась коронавирусом
Хиллари Клинтон заразилась коронавирусом - РИА Новости, 23.03.2022
Хиллари Клинтон заразилась коронавирусом
Бывшая первая леди и госсекретарь США Хиллари Клинтон сообщила, что заболела COVID-19, ее муж, экс-президент Билл Клинтон, здоров. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T01:59
2022-03-23T05:19
в мире
сша
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
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ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Бывшая первая леди и госсекретарь США Хиллари Клинтон сообщила, что заболела COVID-19, ее муж, экс-президент Билл Клинтон, здоров.Хиллари Клинтон, которая в прошлом безуспешно баллотировалась в президенты США, 74 года. Ее супруг, который на год старше, перешел на карантин."Билл сдал негативный тест и чувствует себя хорошо", - написала Хиллари Клинтон и попросила посоветовать им фильмы для домашнего просмотра.
https://ria.ru/20220322/norvegiya-1779457307.html
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в мире, сша, коронавирус covid-19
01:59 23.03.2022 (обновлено: 05:19 23.03.2022)
 
Хиллари Клинтон заразилась коронавирусом

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон заразилась коронавирусом, ее муж Билл здоров

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкХиллари Клинтон
Хиллари Клинтон - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Хиллари Клинтон
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Бывшая первая леди и госсекретарь США Хиллари Клинтон сообщила, что заболела COVID-19, ее муж, экс-президент Билл Клинтон, здоров.
"Что же, я сдала положительный тест на COVID. У меня легкие симптомы простуды, но чувствую себя хорошо", - написала она в Twitter.
Хиллари Клинтон, которая в прошлом безуспешно баллотировалась в президенты США, 74 года. Ее супруг, который на год старше, перешел на карантин.
"Билл сдал негативный тест и чувствует себя хорошо", - написала Хиллари Клинтон и попросила посоветовать им фильмы для домашнего просмотра.
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