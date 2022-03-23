https://ria.ru/20220323/klimat-1779625391.html

В России теперь можно сажать картошку в начале мая, заявил Вильфанд

В России теперь можно сажать картошку в начале мая, заявил Вильфанд - РИА Новости, 23.03.2022

В России теперь можно сажать картошку в начале мая, заявил Вильфанд

Сажать картофель в начале мая в центре Европейской России раньше было неэффективно – теперь же из-за изменения климата это имеет смысл, заявил научный... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T13:38

2022-03-23T13:38

2022-03-23T13:38

общество

погода

россия

гидрометцентр

роман вильфанд

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Сажать картофель в начале мая в центре Европейской России раньше было неэффективно – теперь же из-за изменения климата это имеет смысл, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Стало целесообразно в первой декаде (мая) заниматься садово-огородной деятельностью (посадка картофеля)", - рассказал Вильфанд журналистам в среду.По его словам, раньше эта практика была "не слишком эффективной", так как почва еще недостаточно прогревалась, но в связи с изменением климата посадки огородных культур на майские праздники в центре Европейской России "стали актуальными".

https://ria.ru/20220314/pogoda-1777987952.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, погода, россия, гидрометцентр, роман вильфанд