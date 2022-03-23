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В России теперь можно сажать картошку в начале мая, заявил Вильфанд - РИА Новости, 23.03.2022
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В России теперь можно сажать картошку в начале мая, заявил Вильфанд
В России теперь можно сажать картошку в начале мая, заявил Вильфанд - РИА Новости, 23.03.2022
В России теперь можно сажать картошку в начале мая, заявил Вильфанд
Сажать картофель в начале мая в центре Европейской России раньше было неэффективно – теперь же из-за изменения климата это имеет смысл, заявил научный... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T13:38
2022-03-23T13:38
общество
погода
россия
гидрометцентр
роман вильфанд
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Сажать картофель в начале мая в центре Европейской России раньше было неэффективно – теперь же из-за изменения климата это имеет смысл, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Стало целесообразно в первой декаде (мая) заниматься садово-огородной деятельностью (посадка картофеля)", - рассказал Вильфанд журналистам в среду.По его словам, раньше эта практика была "не слишком эффективной", так как почва еще недостаточно прогревалась, но в связи с изменением климата посадки огородных культур на майские праздники в центре Европейской России "стали актуальными".
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общество, погода, россия, гидрометцентр, роман вильфанд
13:38 23.03.2022
 
В России теперь можно сажать картошку в начале мая, заявил Вильфанд

Вильфанд: из-за изменений климата в России теперь можно сажать картошку в начале мая

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковМужчина вскапывает грядку на дачном участке во Владимирской области
Мужчина вскапывает грядку на дачном участке во Владимирской области - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Мужчина вскапывает грядку на дачном участке во Владимирской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Сажать картофель в начале мая в центре Европейской России раньше было неэффективно – теперь же из-за изменения климата это имеет смысл, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Стало целесообразно в первой декаде (мая) заниматься садово-огородной деятельностью (посадка картофеля)", - рассказал Вильфанд журналистам в среду.
По его словам, раньше эта практика была "не слишком эффективной", так как почва еще недостаточно прогревалась, но в связи с изменением климата посадки огородных культур на майские праздники в центре Европейской России "стали актуальными".
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 08:35
Вильфанд пообещал апрельскую погоду в понедельник
 
ОбществоПогодаРоссияГидрометцентрРоман Вильфанд
 
 
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