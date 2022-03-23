https://ria.ru/20220323/kitay-1779766455.html

Минторг США восстановил исключения из пошлин на импорт товаров из Китая

Минторг США восстановил исключения из пошлин на импорт товаров из Китая - РИА Новости, 23.03.2022

Минторг США восстановил исключения из пошлин на импорт товаров из Китая

Власти США решили восстановить исключения из пошлин на импорт нескольких сотен разновидностей товаров из Китая, следует из поступившего в распоряжение РИА... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T23:49

2022-03-23T23:49

2022-03-23T23:49

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китай

в мире

экономика

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ВАШИНГТОН, 23 мар – РИА Новости. Власти США решили восстановить исключения из пошлин на импорт нескольких сотен разновидностей товаров из Китая, следует из поступившего в распоряжение РИА Новости заявления американского минторга.Согласно документу, исключения из введенных таможенных пошлин затронут 352 импортируемых из Китая товара и будут действовать до 31 декабря 2022 года."Сегодняшнее решение было принято на основании результатов общественного обсуждения и путем консультаций с другими ведомствами США", - указали в минторге США.

https://ria.ru/20220319/kitay-1778951258.html

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китай

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

минторг сша, сша, китай, в мире, экономика