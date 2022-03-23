https://ria.ru/20220323/kitay-1779766455.html
Минторг США восстановил исключения из пошлин на импорт товаров из Китая
Минторг США восстановил исключения из пошлин на импорт товаров из Китая - РИА Новости, 23.03.2022
Минторг США восстановил исключения из пошлин на импорт товаров из Китая
Власти США решили восстановить исключения из пошлин на импорт нескольких сотен разновидностей товаров из Китая, следует из поступившего в распоряжение РИА... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T23:49
2022-03-23T23:49
2022-03-23T23:49
минторг сша
сша
китай
в мире
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601678820_0:167:2040:1315_1920x0_80_0_0_c8b3d13bd5c6a210a9e22b974ee11b39.jpg
ВАШИНГТОН, 23 мар – РИА Новости. Власти США решили восстановить исключения из пошлин на импорт нескольких сотен разновидностей товаров из Китая, следует из поступившего в распоряжение РИА Новости заявления американского минторга.Согласно документу, исключения из введенных таможенных пошлин затронут 352 импортируемых из Китая товара и будут действовать до 31 декабря 2022 года."Сегодняшнее решение было принято на основании результатов общественного обсуждения и путем консультаций с другими ведомствами США", - указали в минторге США.
https://ria.ru/20220319/kitay-1778951258.html
сша
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601678820_153:115:2040:1530_1920x0_80_0_0_b58d555d48259a7706bd0883f76c4f75.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минторг сша, сша, китай, в мире, экономика
Минторг США восстановил исключения из пошлин на импорт товаров из Китая
Минторг США восстановил исключения из пошлин на импорт некоторых товаров из Китая