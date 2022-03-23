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Минторг США восстановил исключения из пошлин на импорт товаров из Китая - РИА Новости, 23.03.2022
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Минторг США восстановил исключения из пошлин на импорт товаров из Китая
Минторг США восстановил исключения из пошлин на импорт товаров из Китая - РИА Новости, 23.03.2022
Минторг США восстановил исключения из пошлин на импорт товаров из Китая
Власти США решили восстановить исключения из пошлин на импорт нескольких сотен разновидностей товаров из Китая, следует из поступившего в распоряжение РИА... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T23:49
2022-03-23T23:49
минторг сша
сша
китай
в мире
экономика
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ВАШИНГТОН, 23 мар – РИА Новости. Власти США решили восстановить исключения из пошлин на импорт нескольких сотен разновидностей товаров из Китая, следует из поступившего в распоряжение РИА Новости заявления американского минторга.Согласно документу, исключения из введенных таможенных пошлин затронут 352 импортируемых из Китая товара и будут действовать до 31 декабря 2022 года."Сегодняшнее решение было принято на основании результатов общественного обсуждения и путем консультаций с другими ведомствами США", - указали в минторге США.
https://ria.ru/20220319/kitay-1778951258.html
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минторг сша, сша, китай, в мире, экономика
23:49 23.03.2022
 
Минторг США восстановил исключения из пошлин на импорт товаров из Китая

Минторг США восстановил исключения из пошлин на импорт некоторых товаров из Китая

© Фото : U.S. Department of CommerceЗдание Министерства торговли США в Вашингтоне
Здание Министерства торговли США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© Фото : U.S. Department of Commerce
Здание Министерства торговли США в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 мар – РИА Новости. Власти США решили восстановить исключения из пошлин на импорт нескольких сотен разновидностей товаров из Китая, следует из поступившего в распоряжение РИА Новости заявления американского минторга.
Согласно документу, исключения из введенных таможенных пошлин затронут 352 импортируемых из Китая товара и будут действовать до 31 декабря 2022 года.
"Сегодняшнее решение было принято на основании результатов общественного обсуждения и путем консультаций с другими ведомствами США", - указали в минторге США.
Президент США Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
19 марта, 08:00
Байден бьется головой о китайскую стену
 
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