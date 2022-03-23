https://ria.ru/20220323/kitay-1779672003.html

В Китае указали США на унизительную ошибку из-за Украины

В Китае указали США на унизительную ошибку из-за Украины - РИА Новости, 23.03.2022

В Китае указали США на унизительную ошибку из-за Украины

Осуждение Москвы и введение антироссийских санкций не помогут разрешить сложившийся кризис, пишет китайское издание Global Times. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T16:24

2022-03-23T16:24

2022-03-23T16:37

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россия

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китай

украина

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Осуждение Москвы и введение антироссийских санкций не помогут разрешить сложившийся кризис, пишет китайское издание Global Times."Вашингтон твердит, что только введение санкций против России и есть правильный шаг. Это лишено здравого смысла и откровенно унижает всю международную политическую практику", — говорится в материале.По мнению автора публикации, западные страны могли бы стать посредниками между Россией и Украиной, но вместо этого они обрывают связи с Кремлем. Это не способствует налаживанию мирного диалога, подчеркивается в статье.Такая политика "единого антироссийского фронта" служит личным интересам Белого дома, в которые, как отмечается в статье, не входит разрешение конфликта Москвы и Киева.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, а в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако санкционный нажим на Москву уже обернулся экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.

https://ria.ru/20220323/ukraina-1779662962.html

https://ria.ru/20220323/diplomatiya-1779555617.html

https://ria.ru/20220323/sanktsii-1779531978.html

россия

сша

китай

украина

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, россия, сша, китай, украина