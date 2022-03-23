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В Китае указали США на унизительную ошибку из-за Украины - РИА Новости, 23.03.2022
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В Китае указали США на унизительную ошибку из-за Украины
В Китае указали США на унизительную ошибку из-за Украины - РИА Новости, 23.03.2022
В Китае указали США на унизительную ошибку из-за Украины
Осуждение Москвы и введение антироссийских санкций не помогут разрешить сложившийся кризис, пишет китайское издание Global Times. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T16:24
2022-03-23T16:37
в мире
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сша
китай
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Осуждение Москвы и введение антироссийских санкций не помогут разрешить сложившийся кризис, пишет китайское издание Global Times."Вашингтон твердит, что только введение санкций против России и есть правильный шаг. Это лишено здравого смысла и откровенно унижает всю международную политическую практику", — говорится в материале.По мнению автора публикации, западные страны могли бы стать посредниками между Россией и Украиной, но вместо этого они обрывают связи с Кремлем. Это не способствует налаживанию мирного диалога, подчеркивается в статье.Такая политика "единого антироссийского фронта" служит личным интересам Белого дома, в которые, как отмечается в статье, не входит разрешение конфликта Москвы и Киева.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, а в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако санкционный нажим на Москву уже обернулся экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.
https://ria.ru/20220323/ukraina-1779662962.html
https://ria.ru/20220323/diplomatiya-1779555617.html
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Кирилл Иванников
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в мире, россия, сша, китай, украина
16:24 23.03.2022 (обновлено: 16:37 23.03.2022)
 
В Китае указали США на унизительную ошибку из-за Украины

Global Times: действия США против России не смогут исправить ситуацию на Украине

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГенеральное консульство КНР в Хьюстоне
Генеральное консульство КНР в Хьюстоне - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Генеральное консульство КНР в Хьюстоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Осуждение Москвы и введение антироссийских санкций не помогут разрешить сложившийся кризис, пишет китайское издание Global Times.
"Вашингтон твердит, что только введение санкций против России и есть правильный шаг. Это лишено здравого смысла и откровенно унижает всю международную политическую практику", — говорится в материале.
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По мнению автора публикации, западные страны могли бы стать посредниками между Россией и Украиной, но вместо этого они обрывают связи с Кремлем. Это не способствует налаживанию мирного диалога, подчеркивается в статье.
Такая политика "единого антироссийского фронта" служит личным интересам Белого дома, в которые, как отмечается в статье, не входит разрешение конфликта Москвы и Киева.
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В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, а в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако санкционный нажим на Москву уже обернулся экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.
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