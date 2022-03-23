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МИД Китая раскритиковал идею исключить Россию из G20 - РИА Новости, 23.03.2022
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МИД Китая раскритиковал идею исключить Россию из G20
МИД Китая раскритиковал идею исключить Россию из G20 - РИА Новости, 23.03.2022
МИД Китая раскритиковал идею исключить Россию из G20
Ни одна страна "Большой двадцатки" не может лишить другую права участвовать в форуме, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, комментируя идею... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T10:31
2022-03-23T12:02
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
в мире
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ПЕКИН, 23 мар — РИА Новости. Ни одна страна "Большой двадцатки" не может лишить другую права участвовать в форуме, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, комментируя идею исключить Россию из G20.В середине марта министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что его страна может заменить Россию в G20. В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что решение должны принимать все страны-участницы.Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что комментировать гипотетические заявления бессмысленно и нецелесообразно.Как сообщила РИА Новости доцент департамента международных отношений НИУ ВШЭ Татьяна Романова, G20 — это неформальное объединение, поэтому никаких процедур для исключения из него не существует. Она добавила, что если у стран Запада не получится изгнать Россию с форума, то они могут просто отказаться заседать с ней.По данным СМИ, Индонезия — председатель G20 в этом году — не намерена включать в повестку мероприятий обсуждение ситуации на Украине.
https://radiosputnik.ria.ru/20220315/g20-1778345900.html
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санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, в мире
10:31 23.03.2022 (обновлено: 12:02 23.03.2022)
 
МИД Китая раскритиковал идею исключить Россию из G20

МИД КНР заявил, что ни один член G20 не имеет права исключать Россию из форума

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПеред началом саммита "Группы двадцати"
Перед началом саммита Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПЕКИН, 23 мар — РИА Новости. Ни одна страна "Большой двадцатки" не может лишить другую права участвовать в форуме, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, комментируя идею исключить Россию из G20.

"G20 — это главный форум международного экономического сотрудничества, и Россия является его важным членом. Ни один член "Большой двадцатки" не имеет права лишать членства другую страну", — заявил дипломат.

В середине марта министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что его страна может заменить Россию в G20. В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что решение должны принимать все страны-участницы.
Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что комментировать гипотетические заявления бессмысленно и нецелесообразно.
Как сообщила РИА Новости доцент департамента международных отношений НИУ ВШЭ Татьяна Романова, G20 — это неформальное объединение, поэтому никаких процедур для исключения из него не существует. Она добавила, что если у стран Запада не получится изгнать Россию с форума, то они могут просто отказаться заседать с ней.
По данным СМИ, Индонезия — председатель G20 в этом году — не намерена включать в повестку мероприятий обсуждение ситуации на Украине.
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