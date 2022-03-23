https://ria.ru/20220323/kitay-1779576253.html

МИД Китая раскритиковал идею исключить Россию из G20

МИД Китая раскритиковал идею исключить Россию из G20 - РИА Новости, 23.03.2022

МИД Китая раскритиковал идею исключить Россию из G20

Ни одна страна "Большой двадцатки" не может лишить другую права участвовать в форуме, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, комментируя идею... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T10:31

2022-03-23T10:31

2022-03-23T12:02

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585502384_0:0:2754:1549_1920x0_80_0_0_9cfcd42c28a2e54db149592bc8b26bdd.jpg

ПЕКИН, 23 мар — РИА Новости. Ни одна страна "Большой двадцатки" не может лишить другую права участвовать в форуме, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, комментируя идею исключить Россию из G20.В середине марта министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что его страна может заменить Россию в G20. В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что решение должны принимать все страны-участницы.Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что комментировать гипотетические заявления бессмысленно и нецелесообразно.Как сообщила РИА Новости доцент департамента международных отношений НИУ ВШЭ Татьяна Романова, G20 — это неформальное объединение, поэтому никаких процедур для исключения из него не существует. Она добавила, что если у стран Запада не получится изгнать Россию с форума, то они могут просто отказаться заседать с ней.По данным СМИ, Индонезия — председатель G20 в этом году — не намерена включать в повестку мероприятий обсуждение ситуации на Украине.

https://radiosputnik.ria.ru/20220315/g20-1778345900.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, в мире