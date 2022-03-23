10:31 23.03.2022 (обновлено: 12:02 23.03.2022)
МИД Китая раскритиковал идею исключить Россию из G20
МИД КНР заявил, что ни один член G20 не имеет права исключать Россию из форума
ПЕКИН, 23 мар — РИА Новости. Ни одна страна "Большой двадцатки" не может лишить другую права участвовать в форуме, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, комментируя идею исключить Россию из G20.
"G20 — это главный форум международного экономического сотрудничества, и Россия является его важным членом. Ни один член "Большой двадцатки" не имеет права лишать членства другую страну", — заявил дипломат.
В середине марта министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что его страна может заменить Россию в G20. В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что решение должны принимать все страны-участницы.
Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что комментировать гипотетические заявления бессмысленно и нецелесообразно.
Как сообщила РИА Новости доцент департамента международных отношений НИУ ВШЭ Татьяна Романова, G20 — это неформальное объединение, поэтому никаких процедур для исключения из него не существует. Она добавила, что если у стран Запада не получится изгнать Россию с форума, то они могут просто отказаться заседать с ней.
15 марта, 20:38В миреПольша заявила о готовности заменить Россию в G20