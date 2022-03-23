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Красноярские власти планируют открыть в Китае торговый дом - РИА Новости, 23.03.2022
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Красноярские власти планируют открыть в Китае торговый дом
Красноярские власти планируют открыть в Китае торговый дом - РИА Новости, 23.03.2022
Красноярские власти планируют открыть в Китае торговый дом
Власти Красноярского края рассматривают варианты захода предпринимателей на азиатские рынки и планируют открытие в Китае торгового дома крупного инвестиционного РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T10:27
2022-03-23T10:27
экономика
сергей верещагин
красноярский край
китай
индия
сбер
ржд
сбербанк россии
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КРАСНОЯРСК, 22 мар - РИА Новости. Власти Красноярского края рассматривают варианты захода предпринимателей на азиатские рынки и планируют открытие в Китае торгового дома крупного инвестиционного проекта (КИП) "Енисейская Сибирь", сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.Об этом в среду заявил вице-премьер краевого кабмина Сергей Верещагин на встрече краевых органов власти и деловых общественных объединений.Верещагин сообщил, что часть этих направлений сегодня уже сформирована как в виде конкретных мероприятий, проектов нормативно-правовых актов, так и предложений для федеральных органов."Мы направили на федеральный уровень предложения по изменениям в налоговой политике, по развитию железнодорожной инфраструктуры, поддержке промышленных и технопарков, организации работы таможни. В регионе мы прорабатываем различные сценарии. Рассматриваем возможность по созданию сети торговых представителей края в азиатских странах и, в частности, открытию торгового дома Енисейской Сибири в Китае", - цитирует Верещагина пресс-служба.Он отметил, что для реализации планов "понадобится помощь в логистике нашим экспортерам при взаимодействии с РЖД и авиаперевозчиками". "Параллельно ведем мониторинг потребностей предприятий края в товарах из Азии и наоборот – анализируем, какую продукцию мы можем экспортировать в Китай и другие дружественные страны", - сказал Верещагин.Заместитель председателя Сибирского банка — управляющий Красноярским отделением ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев рассказал, что с 2010 года у Сбера есть представительства в Индии и Китае. Он предложил российским производителям регистрироваться и размещать свой товар на площадке Tmall Global - маркетплейсе для продажи в Китае любых товаров.КИП "Енисейская Сибирь" затрагивает Красноярский край, Хакасию и Туву. В настоящее время он включает в себя 32 инвестиционных проекта с общей заявленной инвестиционной стоимостью свыше 1,9 триллиона рублей на период 2019-2027 годов и свыше 3,5 триллиона - на период 2019-2035 годов. По данным властей, инвестиционный портфель проекта может быть расширен географически, а также в объёмах - до более чем 5,5 триллиона рублей и 120 проектов, что позволит ему стать одним из самых крупных в мире.
https://ria.ru/20220322/sakhar-1779371500.html
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экономика, сергей верещагин, красноярский край, китай, индия, сбер, ржд, сбербанк россии
10:27 23.03.2022
 
Красноярские власти планируют открыть в Китае торговый дом

Красноярские власти планируют открыть в Китае торговый дом КИП "Енисейская Сибирь"

© РИА Новости / Александр ПаниотовКрасноярск
Красноярск - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Александр Паниотов
Красноярск
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 22 мар - РИА Новости. Власти Красноярского края рассматривают варианты захода предпринимателей на азиатские рынки и планируют открытие в Китае торгового дома крупного инвестиционного проекта (КИП) "Енисейская Сибирь", сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Об этом в среду заявил вице-премьер краевого кабмина Сергей Верещагин на встрече краевых органов власти и деловых общественных объединений.
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Верещагин сообщил, что часть этих направлений сегодня уже сформирована как в виде конкретных мероприятий, проектов нормативно-правовых актов, так и предложений для федеральных органов.
"Мы направили на федеральный уровень предложения по изменениям в налоговой политике, по развитию железнодорожной инфраструктуры, поддержке промышленных и технопарков, организации работы таможни. В регионе мы прорабатываем различные сценарии. Рассматриваем возможность по созданию сети торговых представителей края в азиатских странах и, в частности, открытию торгового дома Енисейской Сибири в Китае", - цитирует Верещагина пресс-служба.
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Он отметил, что для реализации планов "понадобится помощь в логистике нашим экспортерам при взаимодействии с РЖД и авиаперевозчиками". "Параллельно ведем мониторинг потребностей предприятий края в товарах из Азии и наоборот – анализируем, какую продукцию мы можем экспортировать в Китай и другие дружественные страны", - сказал Верещагин.
Заместитель председателя Сибирского банка — управляющий Красноярским отделением ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев рассказал, что с 2010 года у Сбера есть представительства в Индии и Китае. Он предложил российским производителям регистрироваться и размещать свой товар на площадке Tmall Global - маркетплейсе для продажи в Китае любых товаров.
КИП "Енисейская Сибирь" затрагивает Красноярский край, Хакасию и Туву. В настоящее время он включает в себя 32 инвестиционных проекта с общей заявленной инвестиционной стоимостью свыше 1,9 триллиона рублей на период 2019-2027 годов и свыше 3,5 триллиона - на период 2019-2035 годов. По данным властей, инвестиционный портфель проекта может быть расширен географически, а также в объёмах - до более чем 5,5 триллиона рублей и 120 проектов, что позволит ему стать одним из самых крупных в мире.
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ЭкономикаСергей ВерещагинКрасноярский крайКитайИндияСберРЖДСбербанк России
 
 
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