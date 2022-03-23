https://ria.ru/20220323/kinzhal-1779555219.html

В Китае высоко оценили первое применение Россией комплекса "Кинжал"

В Китае высоко оценили первое применение Россией комплекса "Кинжал" - РИА Новости, 23.03.2022

В Китае высоко оценили первое применение Россией комплекса "Кинжал"

Первое применение российского гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" не дало повода скептикам сомневаться в его эффективности, пишет китайское издание... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T06:04

2022-03-23T06:04

2022-03-23T06:23

в мире

игорь конашенков

владимир путин

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россия

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нато

ивано-франковская область

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Первое применение российского гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" не дало повода скептикам сомневаться в его эффективности, пишет китайское издание Sina.com.Ранее официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что гиперзвуковой ракетой "Кинжал" в Ивано-Франковской области уничтожено хранилище боевых частей для украинских тактических ракетных комплексов "Точка-У", а также крупные склады горючего в Николаевской области.Как отмечает издание, если бы ракеты "Кинжал" не поразили важные объекты украинской армии, Киев и НАТО немедленно заявили бы об их низкой эффективности. "Сейчас западным СМИ нечего сказать, как и альянсу НАТО, который давно ставил под сомнение реальные характеристики "Кинжала". Значит, первый боевой опыт "Кинжала" был успешным, и удар, который на первый взгляд был нанесен по Украине, на самом деле стал пощечиной для НАТО", - говорится в статье.Реакция на ЗападеПрезидент США Джо Байден ранее прокомментировал первое боевое применение российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал", отметив ее неуязвимость. "У нее такая же боеголовка, как у любой другой ракеты. Большой разницы нет, кроме того, что ее почти невозможно остановить", — сказал американский лидер на встрече с представителями бизнеса.При этом высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что применение российскими военными гиперзвукового оружия поставило в тупик Минобороны США. "Тут нет полной ясности. Мы полагаем, что это, разумеется, возможно, но, честно говоря, заставляет чесать в затылке немного. Не совсем понятно, зачем", — добавил чиновник.Обозреватель немецкого издания Die Welt Герхард Хегман в свою очередь выразил мнение, что применение российскими военными "Кинжала " в ходе специальной военной операции на Украине ставит Запад перед неразрешимой проблемой.Специальная военная операцияРоссия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220321/kinzhal-1779294539.html

https://ria.ru/20220322/mariupol-1779302139.html

https://ria.ru/20220322/ukraina-1779535573.html

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