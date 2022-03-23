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В Киеве ввели ежедневный комендантский час - РИА Новости, 23.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220323/kiev-1779716859.html
В Киеве ввели ежедневный комендантский час
В Киеве ввели ежедневный комендантский час - РИА Новости, 23.03.2022
В Киеве ввели ежедневный комендантский час
Комендантский час в Киеве будет действовать ежедневно с 21.00 мск до 8.00 мск, сообщили в киевской городской администрации. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T18:20
2022-03-23T18:37
обострение ситуации в днр и лнр
киев
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Комендантский час в Киеве будет действовать ежедневно с 21.00 мск до 8.00 мск, сообщили в киевской городской администрации."Комендантский час в Киеве будет действовать каждую ночь с 20.00 (21.00 мск) до 07.00 (8.00 мск). Напоминаем, что общественный транспорт, магазины, аптеки и другие заведения могут работать с 08.00 (9.00 мск) до 19.00 (20.00 мск)", - говорится в сообщении мэрии Киева в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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киев, в мире, украина, ситуация в днр и лнр
18:20 23.03.2022 (обновлено: 18:37 23.03.2022)
 
В Киеве ввели ежедневный комендантский час

Мэрия Киева ввела ежедневный комендантский час с 20:00 до 7:00 по местному времени

© REUTERS / Antonio BronicВид Киева. 25 февраля 2022
Вид Киева. 25 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© REUTERS / Antonio Bronic
Вид Киева. 25 февраля 2022
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Комендантский час в Киеве будет действовать ежедневно с 21.00 мск до 8.00 мск, сообщили в киевской городской администрации.
"Комендантский час в Киеве будет действовать каждую ночь с 20.00 (21.00 мск) до 07.00 (8.00 мск). Напоминаем, что общественный транспорт, магазины, аптеки и другие заведения могут работать с 08.00 (9.00 мск) до 19.00 (20.00 мск)", - говорится в сообщении мэрии Киева в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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