https://ria.ru/20220323/kiev-1779716859.html

В Киеве ввели ежедневный комендантский час

В Киеве ввели ежедневный комендантский час - РИА Новости, 23.03.2022

В Киеве ввели ежедневный комендантский час

Комендантский час в Киеве будет действовать ежедневно с 21.00 мск до 8.00 мск, сообщили в киевской городской администрации. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T18:20

2022-03-23T18:20

2022-03-23T18:37

обострение ситуации в днр и лнр

киев

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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Комендантский час в Киеве будет действовать ежедневно с 21.00 мск до 8.00 мск, сообщили в киевской городской администрации."Комендантский час в Киеве будет действовать каждую ночь с 20.00 (21.00 мск) до 07.00 (8.00 мск). Напоминаем, что общественный транспорт, магазины, аптеки и другие заведения могут работать с 08.00 (9.00 мск) до 19.00 (20.00 мск)", - говорится в сообщении мэрии Киева в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

киев, в мире, украина, ситуация в днр и лнр