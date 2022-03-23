https://ria.ru/20220323/kiev-1779716859.html
В Киеве ввели ежедневный комендантский час
В Киеве ввели ежедневный комендантский час - РИА Новости, 23.03.2022
В Киеве ввели ежедневный комендантский час
Комендантский час в Киеве будет действовать ежедневно с 21.00 мск до 8.00 мск, сообщили в киевской городской администрации. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T18:20
2022-03-23T18:20
2022-03-23T18:37
обострение ситуации в днр и лнр
киев
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774979719_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cd03f8d514a1e5dc19cf72ea5c5b3026.jpg
МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Комендантский час в Киеве будет действовать ежедневно с 21.00 мск до 8.00 мск, сообщили в киевской городской администрации."Комендантский час в Киеве будет действовать каждую ночь с 20.00 (21.00 мск) до 07.00 (8.00 мск). Напоминаем, что общественный транспорт, магазины, аптеки и другие заведения могут работать с 08.00 (9.00 мск) до 19.00 (20.00 мск)", - говорится в сообщении мэрии Киева в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220301/kiev-1775708599.html
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774979719_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_437edd96afda58532aad61a2ffe51db0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, в мире, украина, ситуация в днр и лнр
18:20 23.03.2022 (обновлено: 18:37 23.03.2022)
В Киеве ввели ежедневный комендантский час
Мэрия Киева ввела ежедневный комендантский час с 20:00 до 7:00 по местному времени