В Telegram появился фейковый канал губернатора Алтайского края

"В Telegram появились каналы, в которых контент подается от имени губернатора Алтайского края. Официально заявляю, Виктор Томенко не вел и в настоящее время не ведет никаких Telegram-каналов. Все анонимные каналы с фамилией Томенко в названиях не имеют к губернатору Алтайского края никакого отношения", - заявил Негреев.