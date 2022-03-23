В Telegram появился фейковый канал губернатора Алтайского края
В Telegram появился фейковый канал губернатора Алтайского края Томенко
© Фото : пресс-служба правительства Алтайского краяГубернатор Алтайского края Виктор Томенко
© Фото : пресс-служба правительства Алтайского края
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко
БАРНАУЛ, 23 мар - РИА Новости. Неизвестные создали Telegram-канал от имени губернатора Алтайского края Виктора Томенко, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Негреев.
"В Telegram появились каналы, в которых контент подается от имени губернатора Алтайского края. Официально заявляю, Виктор Томенко не вел и в настоящее время не ведет никаких Telegram-каналов. Все анонимные каналы с фамилией Томенко в названиях не имеют к губернатору Алтайского края никакого отношения", - заявил Негреев.
Пресс-секретарь отметил, что официальные аккаунты губернатора размещены в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".