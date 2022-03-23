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В Telegram появился фейковый канал губернатора Алтайского края - РИА Новости, 23.03.2022
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В Telegram появился фейковый канал губернатора Алтайского края
В Telegram появился фейковый канал губернатора Алтайского края - РИА Новости, 23.03.2022
В Telegram появился фейковый канал губернатора Алтайского края
Неизвестные создали Telegram-канал от имени губернатора Алтайского края Виктора Томенко, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Негреев. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T14:25
2022-03-23T14:25
одноклассники
общество
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БАРНАУЛ, 23 мар - РИА Новости. Неизвестные создали Telegram-канал от имени губернатора Алтайского края Виктора Томенко, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Негреев.Пресс-секретарь отметил, что официальные аккаунты губернатора размещены в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".
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одноклассники, общество
14:25 23.03.2022
 
В Telegram появился фейковый канал губернатора Алтайского края

В Telegram появился фейковый канал губернатора Алтайского края Томенко

© Фото : пресс-служба правительства Алтайского краяГубернатор Алтайского края Виктор Томенко
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© Фото : пресс-служба правительства Алтайского края
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 23 мар - РИА Новости. Неизвестные создали Telegram-канал от имени губернатора Алтайского края Виктора Томенко, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Негреев.
"В Telegram появились каналы, в которых контент подается от имени губернатора Алтайского края. Официально заявляю, Виктор Томенко не вел и в настоящее время не ведет никаких Telegram-каналов. Все анонимные каналы с фамилией Томенко в названиях не имеют к губернатору Алтайского края никакого отношения", - заявил Негреев.
Пресс-секретарь отметил, что официальные аккаунты губернатора размещены в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".
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