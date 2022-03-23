https://ria.ru/20220323/gumvd-1779621094.html

Глава ГУМВД Москвы опроверг участие в браконьерской охоте

Глава ГУМВД Москвы опроверг участие в браконьерской охоте - РИА Новости, 23.03.2022

Глава ГУМВД Москвы опроверг участие в браконьерской охоте

Глава столичной полиции Олег Баранов заявил, что 17 января этого года - в день, когда он, по данным СМИ, якобы участвовал в браконьерской охоте в Тверской... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T13:21

2022-03-23T13:21

2022-03-23T13:45

дмитрий песков

москва

тверская область

московская городская дума

telegram (приложение)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава столичной полиции Олег Баранов заявил, что 17 января этого года - в день, когда он, по данным СМИ, якобы участвовал в браконьерской охоте в Тверской области – был на работе.Об этом офицер сам заявил во время заседания Мосгордумы, в дальнейшем отказавшись отвечать на вопрос об инциденте как не имеющий отношения к работе полиции.Ранее в ряде СМИ и Telegram-каналов появилась информация о том, что якобы во время охоты с участием Баранова в Тверской области погиб человек.Инцидент тогда по просьбе журналистов комментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков – по его словам, в Кремле "не в курсе" и "за этим не следят", а с ситуацией, "если случилась трагедия", должны разбираться правоохранительные органы."Могу точно сказать, что 17 января я находился на службе", - сказал Баранов во время заседания Мосгордумы на вопрос депутата Максима Круглова.При этом, по его словам, вопрос не имеет отношения к его отчету о деятельности органов внутренних дел Москвы.

https://ria.ru/20220317/okhota-1778617102.html

москва

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

дмитрий песков, москва, тверская область, московская городская дума, telegram (приложение)