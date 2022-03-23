Рейтинг@Mail.ru
Глава ГУМВД Москвы опроверг участие в браконьерской охоте - РИА Новости, 23.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220323/gumvd-1779621094.html
Глава ГУМВД Москвы опроверг участие в браконьерской охоте
Глава ГУМВД Москвы опроверг участие в браконьерской охоте - РИА Новости, 23.03.2022
Глава ГУМВД Москвы опроверг участие в браконьерской охоте
Глава столичной полиции Олег Баранов заявил, что 17 января этого года - в день, когда он, по данным СМИ, якобы участвовал в браконьерской охоте в Тверской... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T13:21
2022-03-23T13:45
дмитрий песков
москва
тверская область
московская городская дума
telegram (приложение)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779620784_0:278:3008:1970_1920x0_80_0_0_69a9150398354eb564e4f5c22241891d.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава столичной полиции Олег Баранов заявил, что 17 января этого года - в день, когда он, по данным СМИ, якобы участвовал в браконьерской охоте в Тверской области – был на работе.Об этом офицер сам заявил во время заседания Мосгордумы, в дальнейшем отказавшись отвечать на вопрос об инциденте как не имеющий отношения к работе полиции.Ранее в ряде СМИ и Telegram-каналов появилась информация о том, что якобы во время охоты с участием Баранова в Тверской области погиб человек.Инцидент тогда по просьбе журналистов комментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков – по его словам, в Кремле "не в курсе" и "за этим не следят", а с ситуацией, "если случилась трагедия", должны разбираться правоохранительные органы."Могу точно сказать, что 17 января я находился на службе", - сказал Баранов во время заседания Мосгордумы на вопрос депутата Максима Круглова.При этом, по его словам, вопрос не имеет отношения к его отчету о деятельности органов внутренних дел Москвы.
https://ria.ru/20220317/okhota-1778617102.html
москва
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779620784_44:0:2775:2048_1920x0_80_0_0_d219a29f8d1a3cc7407c8af2c03de860.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков, москва, тверская область, московская городская дума, telegram (приложение)
13:21 23.03.2022 (обновлено: 13:45 23.03.2022)
 
Глава ГУМВД Москвы опроверг участие в браконьерской охоте

Глава ГУМВД Москвы Баранов опроверг участие в браконьерской охоте

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНачальник ГУ МВД России по Москве Олег Баранов
Начальник ГУ МВД России по Москве Олег Баранов - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Начальник ГУ МВД России по Москве Олег Баранов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава столичной полиции Олег Баранов заявил, что 17 января этого года - в день, когда он, по данным СМИ, якобы участвовал в браконьерской охоте в Тверской области – был на работе.
Об этом офицер сам заявил во время заседания Мосгордумы, в дальнейшем отказавшись отвечать на вопрос об инциденте как не имеющий отношения к работе полиции.
Ранее в ряде СМИ и Telegram-каналов появилась информация о том, что якобы во время охоты с участием Баранова в Тверской области погиб человек.
Инцидент тогда по просьбе журналистов комментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков – по его словам, в Кремле "не в курсе" и "за этим не следят", а с ситуацией, "если случилась трагедия", должны разбираться правоохранительные органы.
"Могу точно сказать, что 17 января я находился на службе", - сказал Баранов во время заседания Мосгордумы на вопрос депутата Максима Круглова.
При этом, по его словам, вопрос не имеет отношения к его отчету о деятельности органов внутренних дел Москвы.
Ястреб - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 11:28
В Курской области запретили весеннюю охоту на пернатую дичь
 
Дмитрий ПесковМоскваТверская областьМосковская городская думаTelegram (приложение)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала