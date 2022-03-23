https://ria.ru/20220323/gumvd-1779621094.html
Глава ГУМВД Москвы опроверг участие в браконьерской охоте
Глава ГУМВД Москвы опроверг участие в браконьерской охоте - РИА Новости, 23.03.2022
Глава ГУМВД Москвы опроверг участие в браконьерской охоте
Глава столичной полиции Олег Баранов заявил, что 17 января этого года - в день, когда он, по данным СМИ, якобы участвовал в браконьерской охоте в Тверской... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T13:21
2022-03-23T13:21
2022-03-23T13:45
дмитрий песков
москва
тверская область
московская городская дума
telegram (приложение)
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава столичной полиции Олег Баранов заявил, что 17 января этого года - в день, когда он, по данным СМИ, якобы участвовал в браконьерской охоте в Тверской области – был на работе.Об этом офицер сам заявил во время заседания Мосгордумы, в дальнейшем отказавшись отвечать на вопрос об инциденте как не имеющий отношения к работе полиции.Ранее в ряде СМИ и Telegram-каналов появилась информация о том, что якобы во время охоты с участием Баранова в Тверской области погиб человек.Инцидент тогда по просьбе журналистов комментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков – по его словам, в Кремле "не в курсе" и "за этим не следят", а с ситуацией, "если случилась трагедия", должны разбираться правоохранительные органы."Могу точно сказать, что 17 января я находился на службе", - сказал Баранов во время заседания Мосгордумы на вопрос депутата Максима Круглова.При этом, по его словам, вопрос не имеет отношения к его отчету о деятельности органов внутренних дел Москвы.
https://ria.ru/20220317/okhota-1778617102.html
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тверская область
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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дмитрий песков, москва, тверская область, московская городская дума, telegram (приложение)
13:21 23.03.2022 (обновлено: 13:45 23.03.2022)
Глава ГУМВД Москвы опроверг участие в браконьерской охоте
Глава ГУМВД Москвы Баранов опроверг участие в браконьерской охоте