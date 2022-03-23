https://ria.ru/20220323/gosduma-1779701976.html

В ГД изучат данные о вербовке блогеров на Украине для создания фейков

В ГД изучат данные о вербовке блогеров на Украине для создания фейков - РИА Новости, 23.03.2022

В ГД изучат данные о вербовке блогеров на Украине для создания фейков

Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства в дела России изучит данные об использовании части средств, выделяемых Западом Украине, для... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T17:29

2022-03-23T17:29

2022-03-23T17:29

россия

украина

госдума рф

василий пискарев

в мире

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства в дела России изучит данные об использовании части средств, выделяемых Западом Украине, для вербовки блогеров в целях распространения через них фейков о российском руководстве и армии, заявил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев."У нас есть данные, что часть денег, которые выделяет Запад Украине, будут использованы для того, чтобы покупать, или вербовать, – так будет правильнее сказано, - блогеров, пользователей соцсетей, чтобы раздувались панические настроения, распространялись фейки в отношении нашего руководства и нашей армии. Это недопустимо, и здесь есть над чем нам работать", - сказал Пискарев журналистам.Госдума на пленарном заседании в среду приняла два проекта постановления о создании комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России и о ее составе.

https://ria.ru/20220228/fsb-1775511188.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, госдума рф, василий пискарев, в мире