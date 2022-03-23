https://ria.ru/20220323/google-1779577636.html
Эксперт предположил, в каком случае Google уйдет из России
Эксперт предположил, в каком случае Google уйдет из России - РИА Новости, 23.03.2022
Эксперт предположил, в каком случае Google уйдет из России
Американская компания Google может уйти из России, если в стране будет заблокирован принадлежащий ей видеохостинг YouTube, так как после закрытая сервиса... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T10:38
2022-03-23T10:38
2022-03-23T10:38
общество
технологии
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Американская компания Google может уйти из России, если в стране будет заблокирован принадлежащий ей видеохостинг YouTube, так как после закрытая сервиса "делать им тут будет нечего", заявил РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.В субботу Роскомнадзор призвал Google прекратить ограничения российских медиаресурсов на YouTube, предупредив о "мерах технологического воздействия".По словам эксперта, Google вывезла своих разработчиков из страны ещё в 2014-15 годах. В данный момент в стране точно остались маркетологи, продавцы рекламы и пиарщики компании.В начале марта западные СМИ сообщили о том, что Google приостановил продажу рекламы на своих сервисах в России.Роскомнадзор назвал принадлежащий компании видеохостинг инструментом в антироссийской информационной войне. Как утверждается, YouTube неоднократно цензурировал каналы зарегистрированных в соответствии с законом российских СМИ, общественных деятелей, творческих коллективов, спортивных команд.В общей сложности Роскомнадзор зафиксировал 54 факта нарушений. Так, по данным РКН, среди подвергшихся цензуре оказались YouTube-каналы российских журналистов и СМИ, в том числе РБК, НТВ, ТНТ, РЕН ТВ, "Известия", Пятый канал, "Русское радио", "Царьград", Первый канал, "Россия 1", "Культура", "Звезда", "Россия 24", Sputnik, РИА Новости. Заблокированными также остаются страницы кинопроектов "РЖЕВ. 500 дней в огне" и "Крым. Путь на Родину".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
Эксперт предположил, в каком случае Google уйдет из России
Эксперт Зыков: Google может уйти из России, если в стране заблокируют YouTube
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Американская компания Google может уйти из России, если в стране будет заблокирован принадлежащий ей видеохостинг YouTube, так как после закрытая сервиса "делать им тут будет нечего", заявил РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.
В субботу Роскомнадзор призвал Google прекратить ограничения российских медиаресурсов на YouTube, предупредив о "мерах технологического воздействия".
"Ну а зачем им тут оставаться? Они выполняли в России маркетинговые функции. Продажа рекламы у них закрыта. Они сами ее закрыли. Если закроют YouTube, в принципе, им здесь делать будет нечего", - сказал Зыков.
По словам эксперта, Google вывезла своих разработчиков из страны ещё в 2014-15 годах. В данный момент в стране точно остались маркетологи, продавцы рекламы и пиарщики компании.
В начале марта западные СМИ сообщили о том, что Google приостановил продажу рекламы на своих сервисах в России.
Роскомнадзор назвал принадлежащий компании видеохостинг инструментом в антироссийской информационной войне. Как утверждается, YouTube неоднократно цензурировал каналы зарегистрированных в соответствии с законом российских СМИ, общественных деятелей, творческих коллективов, спортивных команд.
В общей сложности Роскомнадзор зафиксировал 54 факта нарушений. Так, по данным РКН, среди подвергшихся цензуре оказались YouTube-каналы российских журналистов и СМИ, в том числе РБК, НТВ, ТНТ, РЕН ТВ, "Известия", Пятый канал, "Русское радио", "Царьград", Первый канал, "Россия 1", "Культура", "Звезда", "Россия 24", Sputnik, РИА Новости. Заблокированными также остаются страницы кинопроектов "РЖЕВ. 500 дней в огне" и "Крым. Путь на Родину".