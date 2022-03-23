https://ria.ru/20220323/germaniya-1779569883.html

Германия готовится к возможным ограничениям в энергоснабжении, пишет СМИ

Германия готовится к возможным ограничениям в энергоснабжении, пишет СМИ - РИА Новости, 23.03.2022

Германия готовится к возможным ограничениям в энергоснабжении, пишет СМИ

Власти и энергетические компании ФРГ готовят промышленные предприятия к возможным ограничениям в энергоснабжении зимой в случае остановки поставок газа из... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T09:49

2022-03-23T09:49

2022-03-23T09:49

экономика

германия

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Власти и энергетические компании ФРГ готовят промышленные предприятия к возможным ограничениям в энергоснабжении зимой в случае остановки поставок газа из России, сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомленных лиц.По её данным, крупнейшие промышленные группы получили письма от операторов сетей с просьбой рассказать о своих потребностях в энергии. Две компании с заводами на востоке и юго-востоке страны также сообщили изданию, что местные поставщики предупредили их о возможном сокращении поставок газа у концу года.По словам газеты, Федеральное сетевое агентство Германии подтвердило, что обсуждает с бизнесом подготовку к "неизбежным отключениям" в случае возможного недостатка топлива. В ведомстве отметили, что речь идет о "подготовке к варианту развития событий, который, мы надеемся, не произойдет". Издание также пишет, что в пятницу состоялась встреча представителей химической и фармацевтической промышленности с Федеральном сетевым агентством, в ходе которой представители промышленности заявили, что "почти все сектора - сельское хозяйство, пищевой сектор, автомобилестроение, косметика и гигиена, строительство, фармакология или электроника" будут вынуждены столкнуться с сокращением производства.

https://ria.ru/20220323/oshibka-1779545378.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, германия