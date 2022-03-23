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Германия готовится к возможным ограничениям в энергоснабжении, пишет СМИ - РИА Новости, 23.03.2022
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Германия готовится к возможным ограничениям в энергоснабжении, пишет СМИ
Германия готовится к возможным ограничениям в энергоснабжении, пишет СМИ - РИА Новости, 23.03.2022
Германия готовится к возможным ограничениям в энергоснабжении, пишет СМИ
Власти и энергетические компании ФРГ готовят промышленные предприятия к возможным ограничениям в энергоснабжении зимой в случае остановки поставок газа из... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T09:49
2022-03-23T09:49
экономика
германия
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Власти и энергетические компании ФРГ готовят промышленные предприятия к возможным ограничениям в энергоснабжении зимой в случае остановки поставок газа из России, сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомленных лиц.По её данным, крупнейшие промышленные группы получили письма от операторов сетей с просьбой рассказать о своих потребностях в энергии. Две компании с заводами на востоке и юго-востоке страны также сообщили изданию, что местные поставщики предупредили их о возможном сокращении поставок газа у концу года.По словам газеты, Федеральное сетевое агентство Германии подтвердило, что обсуждает с бизнесом подготовку к "неизбежным отключениям" в случае возможного недостатка топлива. В ведомстве отметили, что речь идет о "подготовке к варианту развития событий, который, мы надеемся, не произойдет". Издание также пишет, что в пятницу состоялась встреча представителей химической и фармацевтической промышленности с Федеральном сетевым агентством, в ходе которой представители промышленности заявили, что "почти все сектора - сельское хозяйство, пищевой сектор, автомобилестроение, косметика и гигиена, строительство, фармакология или электроника" будут вынуждены столкнуться с сокращением производства.
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экономика, германия
09:49 23.03.2022
 
Германия готовится к возможным ограничениям в энергоснабжении, пишет СМИ

Financial Times: промышленность Германии готовится к ограничениям в энергоснабжении

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСтеклянные изоляторы на линиях электропередач
Стеклянные изоляторы на линиях электропередач - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Стеклянные изоляторы на линиях электропередач
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Власти и энергетические компании ФРГ готовят промышленные предприятия к возможным ограничениям в энергоснабжении зимой в случае остановки поставок газа из России, сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомленных лиц.
По её данным, крупнейшие промышленные группы получили письма от операторов сетей с просьбой рассказать о своих потребностях в энергии. Две компании с заводами на востоке и юго-востоке страны также сообщили изданию, что местные поставщики предупредили их о возможном сокращении поставок газа у концу года.
По словам газеты, Федеральное сетевое агентство Германии подтвердило, что обсуждает с бизнесом подготовку к "неизбежным отключениям" в случае возможного недостатка топлива. В ведомстве отметили, что речь идет о "подготовке к варианту развития событий, который, мы надеемся, не произойдет". Издание также пишет, что в пятницу состоялась встреча представителей химической и фармацевтической промышленности с Федеральном сетевым агентством, в ходе которой представители промышленности заявили, что "почти все сектора - сельское хозяйство, пищевой сектор, автомобилестроение, косметика и гигиена, строительство, фармакология или электроника" будут вынуждены столкнуться с сокращением производства.
Москва, Россия - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
00:47
Живущие в России французы назвали главную ошибку Европы
 
ЭкономикаГермания
 
 
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