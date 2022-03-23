Рейтинг@Mail.ru
Генпрокуратура России выходит из Международной ассоциации прокуроров - РИА Новости, 23.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220323/genprokuratura-1779581811.html
Генпрокуратура России выходит из Международной ассоциации прокуроров
Генпрокуратура России выходит из Международной ассоциации прокуроров - РИА Новости, 23.03.2022
Генпрокуратура России выходит из Международной ассоциации прокуроров
Генпрокуратура России выходит из Международной ассоциации прокуроров, сообщили в пресс-службе российского ведомства. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T10:56
2022-03-23T11:34
россия
санкции в отношении россии
генеральная прокуратура рф
в мире
игорь краснов
международная ассоциация прокуроров
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595543624_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_666a3399d5870422bcea7fd541166000.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Генпрокуратура России выходит из Международной ассоциации прокуроров, сообщили в пресс-службе российского ведомства."Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов направил письмо Генеральному секретарю Международной ассоциации прокуроров Хану Мораалу о выходе Генпрокуратуры России из МАП", — говорится в сообщении.Генеральный прокурор отметил, что полная ответственность за возможные последствия выхода России из Международной ассоциации прокуроров ложится на руководство организации."На протяжении 25 лет членства в Международной ассоциации прокуроров (МАП) Генеральная прокуратура РФ демонстрирует свою неизменную приверженность универсальным юридическим ценностям в обеспечении прав и свобод человека и гражданина, открытому диалогу со всеми прокуратурами мира в преодолении наиболее опасных криминальных вызовов современности", — говорится в письме.Краснов отметил, что благодарен многим коллегам за поддержку российских инициатив, обмен опытом, участие в экспертных встречах. Российский генпрокурор подчеркнул, что вместе с тем в настоящее время мир столкнулся с новой реальностью."Впервые с со времен Второй мировой войны она обусловлена политически мотивированным, зачастую искусственно предвзятым отношением к отдельно взятой социальной группе людей, объединенных русским языком и происхождением. Повсеместно, в том числе в средствах массовой информации западных стран, мы наблюдаем унижения и преследования всех русскоговорящих, включая женщин и детей, угрозы и призывы к их убийству, варварскому причинению физического вреда, неприкрытой травле, по уровню истерии и безумия, сравнимых с периодом, предшествующим геноциду по национальному признаку населения в 30-40-е годы прошлого века", — говорится в письме.Он подчеркнул, что проявления ксенофобии и расизма культивируются при молчании со стороны Международной ассоциации прокуроров — "более того, имеются все признаки вовлеченности ее отдельных членов и сенаторов в указанные дискриминационные процессы". Краснов подчеркнул, что ассоциация также восемь лет проявляла равнодушие и бездействие в связи с массовыми преступлениями украинских властей против мирного населения Донбасса."Никакой реакции не последовало и после представления в МАП материалов, объективно подтверждающих многочисленные артобстрелы украинским режимом жилых кварталов этого региона, пытки и массовые убийства русскоговорящих людей и их фактическое истребление. Они были проигнорированы", — добавил генпрокурор РФ. Он отметил, что в условиях применения руководством Ассоциации и рядом сенаторов МАП двойных стандартов к оценке юридических фактов, несоблюдения принципа беспристрастности и неполитизированности, разрушения конструктивного сотрудничества, ГП РФ "не имеет морального права далее сохранять членство в МАП"."В этой связи с глубоким разочарованием в соответствии со статьей 6.1 Устава МАП уведомляю о выходе Генеральной прокуратуры РФ из Ассоциации и невозможности дальнейшего взаимодействия, а также о расторжении заключенного 20 октября 2021 года Соглашения о сотрудничестве по обеспечению деятельности регионального представительства МАП в Санкт-Петербурге на основании его статьи 11(3). Убежден, что без России, с учетом ее огромной территории, истории и вклада в развитие мировой юридической культуры, возникают риски превращения Ассоциации из глобальной правовой структуры в региональную политическую, при этом полная ответственность за возможные последствия ложится на ее руководство", — подчеркнул генпрокурор. Краснов добавил, российские прокуроры продолжат нести высокую честь и достоинство профессии во благо человека и гражданина, и он лично будет "прилагать усилия для реального обеспечения верховенства права и борьбы с общемировыми вызовами и угрозами криминального характера".
https://ria.ru/20211209/krasnov-1762837054.html
https://ria.ru/20211209/tsifrovoy-1762861681.html
https://ria.ru/20220316/razryv-1778532363.html
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595543624_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_856dff641eb2cdba2dc285c4a4693ec3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, санкции в отношении россии, генеральная прокуратура рф, в мире, игорь краснов, международная ассоциация прокуроров, донбасс
10:56 23.03.2022 (обновлено: 11:34 23.03.2022)
 
Генпрокуратура России выходит из Международной ассоциации прокуроров

Генпрокуратура России выходит из Международной ассоциации прокуроров

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Генпрокуратура России выходит из Международной ассоциации прокуроров, сообщили в пресс-службе российского ведомства.
"Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов направил письмо Генеральному секретарю Международной ассоциации прокуроров Хану Мораалу о выходе Генпрокуратуры России из МАП", — говорится в сообщении.
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
9 декабря 2021, 11:00
Игорь Краснов: "решалам" в прокурорских рядах мало не покажется
Генеральный прокурор отметил, что полная ответственность за возможные последствия выхода России из Международной ассоциации прокуроров ложится на руководство организации.
"На протяжении 25 лет членства в Международной ассоциации прокуроров (МАП) Генеральная прокуратура РФ демонстрирует свою неизменную приверженность универсальным юридическим ценностям в обеспечении прав и свобод человека и гражданина, открытому диалогу со всеми прокуратурами мира в преодолении наиболее опасных криминальных вызовов современности", — говорится в письме.
Краснов отметил, что благодарен многим коллегам за поддержку российских инициатив, обмен опытом, участие в экспертных встречах. Российский генпрокурор подчеркнул, что вместе с тем в настоящее время мир столкнулся с новой реальностью.
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
9 декабря 2021, 05:03
В Генеральной прокуратуре выступили за введение цифрового рубля
"Впервые с со времен Второй мировой войны она обусловлена политически мотивированным, зачастую искусственно предвзятым отношением к отдельно взятой социальной группе людей, объединенных русским языком и происхождением. Повсеместно, в том числе в средствах массовой информации западных стран, мы наблюдаем унижения и преследования всех русскоговорящих, включая женщин и детей, угрозы и призывы к их убийству, варварскому причинению физического вреда, неприкрытой травле, по уровню истерии и безумия, сравнимых с периодом, предшествующим геноциду по национальному признаку населения в 30-40-е годы прошлого века", — говорится в письме.
Он подчеркнул, что проявления ксенофобии и расизма культивируются при молчании со стороны Международной ассоциации прокуроров — "более того, имеются все признаки вовлеченности ее отдельных членов и сенаторов в указанные дискриминационные процессы". Краснов подчеркнул, что ассоциация также восемь лет проявляла равнодушие и бездействие в связи с массовыми преступлениями украинских властей против мирного населения Донбасса.
Флаг над зданием Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 18:55
Немецкая бизнес-ассоциация выступила против разрыва отношений с Россией
"Никакой реакции не последовало и после представления в МАП материалов, объективно подтверждающих многочисленные артобстрелы украинским режимом жилых кварталов этого региона, пытки и массовые убийства русскоговорящих людей и их фактическое истребление. Они были проигнорированы", — добавил генпрокурор РФ. Он отметил, что в условиях применения руководством Ассоциации и рядом сенаторов МАП двойных стандартов к оценке юридических фактов, несоблюдения принципа беспристрастности и неполитизированности, разрушения конструктивного сотрудничества, ГП РФ "не имеет морального права далее сохранять членство в МАП".
"В этой связи с глубоким разочарованием в соответствии со статьей 6.1 Устава МАП уведомляю о выходе Генеральной прокуратуры РФ из Ассоциации и невозможности дальнейшего взаимодействия, а также о расторжении заключенного 20 октября 2021 года Соглашения о сотрудничестве по обеспечению деятельности регионального представительства МАП в Санкт-Петербурге на основании его статьи 11(3). Убежден, что без России, с учетом ее огромной территории, истории и вклада в развитие мировой юридической культуры, возникают риски превращения Ассоциации из глобальной правовой структуры в региональную политическую, при этом полная ответственность за возможные последствия ложится на ее руководство", — подчеркнул генпрокурор. Краснов добавил, российские прокуроры продолжат нести высокую честь и достоинство профессии во благо человека и гражданина, и он лично будет "прилагать усилия для реального обеспечения верховенства права и борьбы с общемировыми вызовами и угрозами криминального характера".
 
РоссияСанкции в отношении РоссииГенеральная прокуратура РФВ миреИгорь КрасновМеждународная ассоциация прокуроровДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала