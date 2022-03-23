https://ria.ru/20220323/genprokuratura-1779581811.html

Генпрокуратура России выходит из Международной ассоциации прокуроров

Генпрокуратура России выходит из Международной ассоциации прокуроров - РИА Новости, 23.03.2022

Генпрокуратура России выходит из Международной ассоциации прокуроров

Генпрокуратура России выходит из Международной ассоциации прокуроров, сообщили в пресс-службе российского ведомства. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T10:56

2022-03-23T10:56

2022-03-23T11:34

россия

санкции в отношении россии

генеральная прокуратура рф

в мире

игорь краснов

международная ассоциация прокуроров

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595543624_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_666a3399d5870422bcea7fd541166000.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Генпрокуратура России выходит из Международной ассоциации прокуроров, сообщили в пресс-службе российского ведомства."Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов направил письмо Генеральному секретарю Международной ассоциации прокуроров Хану Мораалу о выходе Генпрокуратуры России из МАП", — говорится в сообщении.Генеральный прокурор отметил, что полная ответственность за возможные последствия выхода России из Международной ассоциации прокуроров ложится на руководство организации."На протяжении 25 лет членства в Международной ассоциации прокуроров (МАП) Генеральная прокуратура РФ демонстрирует свою неизменную приверженность универсальным юридическим ценностям в обеспечении прав и свобод человека и гражданина, открытому диалогу со всеми прокуратурами мира в преодолении наиболее опасных криминальных вызовов современности", — говорится в письме.Краснов отметил, что благодарен многим коллегам за поддержку российских инициатив, обмен опытом, участие в экспертных встречах. Российский генпрокурор подчеркнул, что вместе с тем в настоящее время мир столкнулся с новой реальностью."Впервые с со времен Второй мировой войны она обусловлена политически мотивированным, зачастую искусственно предвзятым отношением к отдельно взятой социальной группе людей, объединенных русским языком и происхождением. Повсеместно, в том числе в средствах массовой информации западных стран, мы наблюдаем унижения и преследования всех русскоговорящих, включая женщин и детей, угрозы и призывы к их убийству, варварскому причинению физического вреда, неприкрытой травле, по уровню истерии и безумия, сравнимых с периодом, предшествующим геноциду по национальному признаку населения в 30-40-е годы прошлого века", — говорится в письме.Он подчеркнул, что проявления ксенофобии и расизма культивируются при молчании со стороны Международной ассоциации прокуроров — "более того, имеются все признаки вовлеченности ее отдельных членов и сенаторов в указанные дискриминационные процессы". Краснов подчеркнул, что ассоциация также восемь лет проявляла равнодушие и бездействие в связи с массовыми преступлениями украинских властей против мирного населения Донбасса."Никакой реакции не последовало и после представления в МАП материалов, объективно подтверждающих многочисленные артобстрелы украинским режимом жилых кварталов этого региона, пытки и массовые убийства русскоговорящих людей и их фактическое истребление. Они были проигнорированы", — добавил генпрокурор РФ. Он отметил, что в условиях применения руководством Ассоциации и рядом сенаторов МАП двойных стандартов к оценке юридических фактов, несоблюдения принципа беспристрастности и неполитизированности, разрушения конструктивного сотрудничества, ГП РФ "не имеет морального права далее сохранять членство в МАП"."В этой связи с глубоким разочарованием в соответствии со статьей 6.1 Устава МАП уведомляю о выходе Генеральной прокуратуры РФ из Ассоциации и невозможности дальнейшего взаимодействия, а также о расторжении заключенного 20 октября 2021 года Соглашения о сотрудничестве по обеспечению деятельности регионального представительства МАП в Санкт-Петербурге на основании его статьи 11(3). Убежден, что без России, с учетом ее огромной территории, истории и вклада в развитие мировой юридической культуры, возникают риски превращения Ассоциации из глобальной правовой структуры в региональную политическую, при этом полная ответственность за возможные последствия ложится на ее руководство", — подчеркнул генпрокурор. Краснов добавил, российские прокуроры продолжат нести высокую честь и достоинство профессии во благо человека и гражданина, и он лично будет "прилагать усилия для реального обеспечения верховенства права и борьбы с общемировыми вызовами и угрозами криминального характера".

https://ria.ru/20211209/krasnov-1762837054.html

https://ria.ru/20211209/tsifrovoy-1762861681.html

https://ria.ru/20220316/razryv-1778532363.html

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, санкции в отношении россии, генеральная прокуратура рф, в мире, игорь краснов, международная ассоциация прокуроров, донбасс