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Минэнерго Болгарии не увидело рисков из-за оплаты российского газа в рублях - РИА Новости, 23.03.2022
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Минэнерго Болгарии не увидело рисков из-за оплаты российского газа в рублях
Минэнерго Болгарии не увидело рисков из-за оплаты российского газа в рублях - РИА Новости, 23.03.2022
Минэнерго Болгарии не увидело рисков из-за оплаты российского газа в рублях
Решение России об оплате газа в рублях не угрожает действующему контракту с Болгарией, заявил глава болгарского министерства энергетики Александр Николов. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T23:12
2022-03-23T23:12
экономика
цены на нефть
владимир путин
россия
европа
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природный газ
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Решение России об оплате газа в рублях не угрожает действующему контракту с Болгарией, заявил глава болгарского министерства энергетики Александр Николов.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия теперь будет поставлять газ за рубли. Президент поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом Путин заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией."Апрельским поставкам ничего не угрожает… В Болгарии есть финансовый контрагент, который может выполнить эту операцию в рублях… Мы проверяем сценарии… Нет никакого риска для платежей по существующему контракту", - заявил министр, слова которого приводит телеканал Nova.Контракт с "Газпромом" на поставку газа в Болгарию истекает в 2022 году. В среду Ассоциация работодателей Болгарии (АОБР) обратилась к правительству с призывом продлить это соглашение.
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экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, европа, болгария, природный газ, газпром
23:12 23.03.2022
 
Минэнерго Болгарии не увидело рисков из-за оплаты российского газа в рублях

Минэнерго Болгарии: решение России об оплате газа в рублях не угрожает контракту

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Газокомпрессорная станция
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Решение России об оплате газа в рублях не угрожает действующему контракту с Болгарией, заявил глава болгарского министерства энергетики Александр Николов.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия теперь будет поставлять газ за рубли. Президент поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом Путин заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.
"Апрельским поставкам ничего не угрожает… В Болгарии есть финансовый контрагент, который может выполнить эту операцию в рублях… Мы проверяем сценарии… Нет никакого риска для платежей по существующему контракту", - заявил министр, слова которого приводит телеканал Nova.
Контракт с "Газпромом" на поставку газа в Болгарию истекает в 2022 году. В среду Ассоциация работодателей Болгарии (АОБР) обратилась к правительству с призывом продлить это соглашение.
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
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ЭкономикаЦены на нефтьВладимир ПутинРоссияЕвропаБолгарияПриродный газГазпром
 
 
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