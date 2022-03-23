https://ria.ru/20220323/gaz-1779763929.html
Минэнерго Болгарии не увидело рисков из-за оплаты российского газа в рублях
Минэнерго Болгарии не увидело рисков из-за оплаты российского газа в рублях - РИА Новости, 23.03.2022
Минэнерго Болгарии не увидело рисков из-за оплаты российского газа в рублях
Решение России об оплате газа в рублях не угрожает действующему контракту с Болгарией, заявил глава болгарского министерства энергетики Александр Николов. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T23:12
2022-03-23T23:12
2022-03-23T23:12
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Решение России об оплате газа в рублях не угрожает действующему контракту с Болгарией, заявил глава болгарского министерства энергетики Александр Николов.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия теперь будет поставлять газ за рубли. Президент поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом Путин заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией."Апрельским поставкам ничего не угрожает… В Болгарии есть финансовый контрагент, который может выполнить эту операцию в рублях… Мы проверяем сценарии… Нет никакого риска для платежей по существующему контракту", - заявил министр, слова которого приводит телеканал Nova.Контракт с "Газпромом" на поставку газа в Болгарию истекает в 2022 году. В среду Ассоциация работодателей Болгарии (АОБР) обратилась к правительству с призывом продлить это соглашение.
https://ria.ru/20220323/gaz-1779756200.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, европа, болгария, природный газ, газпром
Минэнерго Болгарии не увидело рисков из-за оплаты российского газа в рублях
Минэнерго Болгарии: решение России об оплате газа в рублях не угрожает контракту