https://ria.ru/20220323/gaz-1779763929.html

Минэнерго Болгарии не увидело рисков из-за оплаты российского газа в рублях

Минэнерго Болгарии не увидело рисков из-за оплаты российского газа в рублях - РИА Новости, 23.03.2022

Минэнерго Болгарии не увидело рисков из-за оплаты российского газа в рублях

Решение России об оплате газа в рублях не угрожает действующему контракту с Болгарией, заявил глава болгарского министерства энергетики Александр Николов. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T23:12

2022-03-23T23:12

2022-03-23T23:12

экономика

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газпром

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Решение России об оплате газа в рублях не угрожает действующему контракту с Болгарией, заявил глава болгарского министерства энергетики Александр Николов.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия теперь будет поставлять газ за рубли. Президент поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом Путин заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией."Апрельским поставкам ничего не угрожает… В Болгарии есть финансовый контрагент, который может выполнить эту операцию в рублях… Мы проверяем сценарии… Нет никакого риска для платежей по существующему контракту", - заявил министр, слова которого приводит телеканал Nova.Контракт с "Газпромом" на поставку газа в Болгарию истекает в 2022 году. В среду Ассоциация работодателей Болгарии (АОБР) обратилась к правительству с призывом продлить это соглашение.

https://ria.ru/20220323/gaz-1779756200.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, европа, болгария, природный газ, газпром