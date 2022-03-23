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В Молдавии рассказали, как будут расплачиваться с Россией за газ - РИА Новости, 23.03.2022
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В Молдавии рассказали, как будут расплачиваться с Россией за газ
В Молдавии рассказали, как будут расплачиваться с Россией за газ - РИА Новости, 23.03.2022
В Молдавии рассказали, как будут расплачиваться с Россией за газ
"Молдовагаз" с 1 мая сможет расплачиваться за российский газ только в рублях или евро, проблем возникнуть не должно, сообщил глава компании Вадим Чебан. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T21:54
2022-03-23T21:54
экономика
молдавия
россия
газпром
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 23 мар - РИА Новости. "Молдовагаз" с 1 мая сможет расплачиваться за российский газ только в рублях или евро, проблем возникнуть не должно, сообщил глава компании Вадим Чебан.Президент России Владимир Путин заявил, что поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла, оплата газа будет переведена в рубли. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. Он отметил, что решение продавать газ за национальную валюту касается недружественных стран, а с другими государствами Россия вправе вести экономические отношения по прежним правилам."По действующим условиям договора у нас есть три варианта оплаты потребленного природного газа: евро, доллар и российский рубль. С 1 мая у нас будет только два варианта: российские рубли и евро. Такой пункт есть в договоре", - сказал Чебан журналистам.Он отметил, что это было прописано в договоре, который "Молдовагаз" и "Газпром" подписали в октябре 2021 года. Чебан добавил, что компания и раньше расплачивалась в рублях, поэтому проблем возникнуть не должно.Ранее вице-премьер Андрей Спыну отметил, что в этом месяце Молдавия уже оплатила часть газа России рублями.
https://ria.ru/20220323/gaz-1779735067.html
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экономика, молдавия, россия, газпром, молдовагаз
21:54 23.03.2022
 
В Молдавии рассказали, как будут расплачиваться с Россией за газ

"Молдовагаз" с 1 мая будет расплачиваться с Россией за газ в рублях или евро

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
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КИШИНЕВ, 23 мар - РИА Новости. "Молдовагаз" с 1 мая сможет расплачиваться за российский газ только в рублях или евро, проблем возникнуть не должно, сообщил глава компании Вадим Чебан.
Президент России Владимир Путин заявил, что поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла, оплата газа будет переведена в рубли. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. Он отметил, что решение продавать газ за национальную валюту касается недружественных стран, а с другими государствами Россия вправе вести экономические отношения по прежним правилам.
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"По действующим условиям договора у нас есть три варианта оплаты потребленного природного газа: евро, доллар и российский рубль. С 1 мая у нас будет только два варианта: российские рубли и евро. Такой пункт есть в договоре", - сказал Чебан журналистам.
Он отметил, что это было прописано в договоре, который "Молдовагаз" и "Газпром" подписали в октябре 2021 года. Чебан добавил, что компания и раньше расплачивалась в рублях, поэтому проблем возникнуть не должно.
Ранее вице-премьер Андрей Спыну отметил, что в этом месяце Молдавия уже оплатила часть газа России рублями.
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