https://ria.ru/20220323/gaz-1779751544.html

Минэкономики ФРГ обсуждает с компаниями перевод расчетов за газ в рубли

Минэкономики ФРГ обсуждает с компаниями перевод расчетов за газ в рубли - РИА Новости, 23.03.2022

Минэкономики ФРГ обсуждает с компаниями перевод расчетов за газ в рубли

Минэкономики ФРГ обсуждает с компаниями решение России перевести расчеты за газ в рубли, заявили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T21:26

2022-03-23T21:26

2022-03-23T21:26

экономика

россия

европа

цены на нефть

германия

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БЕРЛИН, 23 мар - РИА Новости. Минэкономики ФРГ обсуждает с компаниями решение России перевести расчеты за газ в рубли, заявили РИА Новости в ведомстве."Мы приняли к сведению сообщение и также находимся в контакте с компаниями по этому поводу", - заявил представитель министерства, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать данное решение.В министерстве добавили, что "по нашей информации, это нарушение частных договоров, так как они обычно рассчитываются в евро". В ведомстве сейчас рассматривают варианты, "как с этим справиться", а также намерены проконсультироваться с партнерами на уровне ЕС.Правительство ФРГ обсудит с европейскими партнерами решение Москвы об оплате газа в рублях, заявил ранее в среду министр экономики Германии Роберт Хабек.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия теперь будет поставлять газ за рубли. Президент поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом Путин заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.

https://ria.ru/20220323/gaz-1779735067.html

https://ria.ru/20220323/matvienko-1779735617.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, европа, цены на нефть, германия