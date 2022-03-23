Минэкономики ФРГ обсуждает с компаниями перевод расчетов за газ в рубли
Минэкономики ФРГ обсуждает с компаниями решение России перевести расчеты за газ в рубли
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии
Газокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии
БЕРЛИН, 23 мар - РИА Новости. Минэкономики ФРГ обсуждает с компаниями решение России перевести расчеты за газ в рубли, заявили РИА Новости в ведомстве.
"Мы приняли к сведению сообщение и также находимся в контакте с компаниями по этому поводу", - заявил представитель министерства, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать данное решение.
В министерстве добавили, что "по нашей информации, это нарушение частных договоров, так как они обычно рассчитываются в евро". В ведомстве сейчас рассматривают варианты, "как с этим справиться", а также намерены проконсультироваться с партнерами на уровне ЕС.
Правительство ФРГ обсудит с европейскими партнерами решение Москвы об оплате газа в рублях, заявил ранее в среду министр экономики Германии Роберт Хабек.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия теперь будет поставлять газ за рубли. Президент поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом Путин заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.