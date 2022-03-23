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В Германии оценили решение России перевести оплату за газ в рубли - РИА Новости, 23.03.2022
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В Германии оценили решение России перевести оплату за газ в рубли
В Германии оценили решение России перевести оплату за газ в рубли - РИА Новости, 23.03.2022
В Германии оценили решение России перевести оплату за газ в рубли
Заявление Москвы об оплате газа в рублях в будущем вызвало непонимание у газовой промышленности в ФРГ, заявил в среду глава правления профильной ассоциации... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T20:47
2022-03-23T20:47
экономика
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БЕРЛИН, 23 мар - РИА Новости. Заявление Москвы об оплате газа в рублях в будущем вызвало непонимание у газовой промышленности в ФРГ, заявил в среду глава правления профильной ассоциации Zukunft Gas Тимм Келер.Ранее в среду президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия переводит расчеты за поставки газа в недружественные страны в рубли. Центральный банк и правительство за неделю определят порядок совершения операций по приобретению рублей покупателями газа. При этом Россия продолжит поставки в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах."С большим недоумением мы услышали сообщение о том, что Россия хочет обрабатывать поставки газа только в рублях. На данный момент мы еще не можем оценить, какое конкретное влияние это окажет на торговлю газом", - заявил Келер агентству Dpa.Глава ассоциации добавил, что считает, что неожиданные требования со стороны России связаны с тем, что "санкции (против России - ред.) действуют".
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экономика, россия, германия, цены на нефть, европа
20:47 23.03.2022
 
В Германии оценили решение России перевести оплату за газ в рубли

Ассоциация Zukunft Gas: заявление России об оплате газа в рублях вызвало непонимание в ФРГ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкОбъекты газопровода
Объекты газопровода - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Объекты газопровода
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БЕРЛИН, 23 мар - РИА Новости. Заявление Москвы об оплате газа в рублях в будущем вызвало непонимание у газовой промышленности в ФРГ, заявил в среду глава правления профильной ассоциации Zukunft Gas Тимм Келер.
Ранее в среду президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия переводит расчеты за поставки газа в недружественные страны в рубли. Центральный банк и правительство за неделю определят порядок совершения операций по приобретению рублей покупателями газа. При этом Россия продолжит поставки в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.
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"С большим недоумением мы услышали сообщение о том, что Россия хочет обрабатывать поставки газа только в рублях. На данный момент мы еще не можем оценить, какое конкретное влияние это окажет на торговлю газом", - заявил Келер агентству Dpa.
Глава ассоциации добавил, что считает, что неожиданные требования со стороны России связаны с тем, что "санкции (против России - ред.) действуют".
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