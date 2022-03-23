https://ria.ru/20220323/gaz-1779745999.html
В Германии оценили решение России перевести оплату за газ в рубли
В Германии оценили решение России перевести оплату за газ в рубли - РИА Новости, 23.03.2022
В Германии оценили решение России перевести оплату за газ в рубли
Заявление Москвы об оплате газа в рублях в будущем вызвало непонимание у газовой промышленности в ФРГ, заявил в среду глава правления профильной ассоциации... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T20:47
2022-03-23T20:47
2022-03-23T20:47
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БЕРЛИН, 23 мар - РИА Новости. Заявление Москвы об оплате газа в рублях в будущем вызвало непонимание у газовой промышленности в ФРГ, заявил в среду глава правления профильной ассоциации Zukunft Gas Тимм Келер.Ранее в среду президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия переводит расчеты за поставки газа в недружественные страны в рубли. Центральный банк и правительство за неделю определят порядок совершения операций по приобретению рублей покупателями газа. При этом Россия продолжит поставки в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах."С большим недоумением мы услышали сообщение о том, что Россия хочет обрабатывать поставки газа только в рублях. На данный момент мы еще не можем оценить, какое конкретное влияние это окажет на торговлю газом", - заявил Келер агентству Dpa.Глава ассоциации добавил, что считает, что неожиданные требования со стороны России связаны с тем, что "санкции (против России - ред.) действуют".
https://ria.ru/20220323/gaz-1779735067.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, германия, цены на нефть, европа
В Германии оценили решение России перевести оплату за газ в рубли
Ассоциация Zukunft Gas: заявление России об оплате газа в рублях вызвало непонимание в ФРГ
БЕРЛИН, 23 мар - РИА Новости. Заявление Москвы об оплате газа в рублях в будущем вызвало непонимание у газовой промышленности в ФРГ, заявил в среду глава правления профильной ассоциации Zukunft Gas Тимм Келер.
Ранее в среду президент РФ Владимир Путин
заявил, что Россия
переводит расчеты за поставки газа в недружественные страны в рубли. Центральный банк и правительство за неделю определят порядок совершения операций по приобретению рублей покупателями газа. При этом Россия продолжит поставки в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.
"С большим недоумением мы услышали сообщение о том, что Россия хочет обрабатывать поставки газа только в рублях. На данный момент мы еще не можем оценить, какое конкретное влияние это окажет на торговлю газом", - заявил Келер агентству Dpa.
Глава ассоциации добавил, что считает, что неожиданные требования со стороны России связаны с тем, что "санкции (против России - ред.) действуют".