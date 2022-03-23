https://ria.ru/20220323/gaz-1779743310.html

Эксперт объяснил пользу от перевода платежей за российский газ в рубли

Эксперт объяснил пользу от перевода платежей за российский газ в рубли - РИА Новости, 23.03.2022

Эксперт объяснил пользу от перевода платежей за российский газ в рубли

Перевод платежей за российский газ в рубли не снизит общий спрос на него; заместить объемы поставками из других стран за короткое время практически невозможно,... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T20:31

2022-03-23T20:31

2022-03-23T20:31

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Перевод платежей за российский газ в рубли не снизит общий спрос на него; заместить объемы поставками из других стран за короткое время практически невозможно, сказал в комментарии РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов.Президент Владимир Путин в среду заявил, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны. При этом РФ продолжит поставки в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах."Изменение валюты платежей за газ, на первый взгляд, отпугнет часть покупателей российского газа из-за сложностей расчетов, финансовых ограничений и непредсказуемости курса российского рубля. Но это, в общем случае, не снизит совокупный спрос на газ, а оперативно заместить российские объемы другими поставками практически невозможно, из-за чего естественной реакцией рынка будет очередной скачок цен", — считает аналитик ЦСР.Он пояснил, что основным фактором, влияющим на спрос в Европе, является потребность в газе для производства электроэнергии, снабжения населения и ряда промышленных предприятий, использующих газ в производственных процессах. В краткосрочном периоде в электроэнергетике можно заместить другим топливом лишь незначительное количество газа. Поэтому межтопливная конкуренция очень ограничена, особенно в условиях роста цен на все виды энергоносителей, подчеркнул Колобанов.Выход российской стороны на рынок трубопроводных поставок газа с предложением о расчете в рублях несколько снижает силу переговорной позиции "Газпрома" при прочих равных условиях, однако позитивно влияет на перспективы рубля и российской финансовой системы как в части стабилизации курса, так и в части установления новых каналов международных расчетов, уверен эксперт.При этом процесс согласования условий внешнеторговых контрактов "Газпрома" в части расчетов в национальных валютах может занять некоторое время. Не исключено, что западные партнеры поднимут вопрос о дополнительных бонусах при обсуждении этой темы, предположил Колобанов.

https://ria.ru/20220323/gaz-1779735067.html

https://ria.ru/20220323/gaz-1779741241.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, европа, газпром, цены на нефть