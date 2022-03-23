https://ria.ru/20220323/gaz-1779743310.html
Эксперт объяснил пользу от перевода платежей за российский газ в рубли
Эксперт объяснил пользу от перевода платежей за российский газ в рубли - РИА Новости, 23.03.2022
Эксперт объяснил пользу от перевода платежей за российский газ в рубли
Перевод платежей за российский газ в рубли не снизит общий спрос на него; заместить объемы поставками из других стран за короткое время практически невозможно,... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T20:31
2022-03-23T20:31
2022-03-23T20:31
экономика
россия
европа
газпром
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760481094_0:309:3091:2048_1920x0_80_0_0_1aedfb65f61c4fbb529432e0cfc6a29f.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Перевод платежей за российский газ в рубли не снизит общий спрос на него; заместить объемы поставками из других стран за короткое время практически невозможно, сказал в комментарии РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов.Президент Владимир Путин в среду заявил, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны. При этом РФ продолжит поставки в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах."Изменение валюты платежей за газ, на первый взгляд, отпугнет часть покупателей российского газа из-за сложностей расчетов, финансовых ограничений и непредсказуемости курса российского рубля. Но это, в общем случае, не снизит совокупный спрос на газ, а оперативно заместить российские объемы другими поставками практически невозможно, из-за чего естественной реакцией рынка будет очередной скачок цен", — считает аналитик ЦСР.Он пояснил, что основным фактором, влияющим на спрос в Европе, является потребность в газе для производства электроэнергии, снабжения населения и ряда промышленных предприятий, использующих газ в производственных процессах. В краткосрочном периоде в электроэнергетике можно заместить другим топливом лишь незначительное количество газа. Поэтому межтопливная конкуренция очень ограничена, особенно в условиях роста цен на все виды энергоносителей, подчеркнул Колобанов.Выход российской стороны на рынок трубопроводных поставок газа с предложением о расчете в рублях несколько снижает силу переговорной позиции "Газпрома" при прочих равных условиях, однако позитивно влияет на перспективы рубля и российской финансовой системы как в части стабилизации курса, так и в части установления новых каналов международных расчетов, уверен эксперт.При этом процесс согласования условий внешнеторговых контрактов "Газпрома" в части расчетов в национальных валютах может занять некоторое время. Не исключено, что западные партнеры поднимут вопрос о дополнительных бонусах при обсуждении этой темы, предположил Колобанов.
https://ria.ru/20220323/gaz-1779735067.html
https://ria.ru/20220323/gaz-1779741241.html
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760481094_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_0d1ab61e681e757249b67818a12fa19b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, европа, газпром, цены на нефть
Эксперт объяснил пользу от перевода платежей за российский газ в рубли
Эксперт Колобанов: перевод платежей за российский газ в рубли не снизит общий спрос на нег
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Перевод платежей за российский газ в рубли не снизит общий спрос на него; заместить объемы поставками из других стран за короткое время практически невозможно, сказал в комментарии РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов.
Президент Владимир Путин
в среду заявил, что Россия
переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны. При этом РФ продолжит поставки в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.
"Изменение валюты платежей за газ, на первый взгляд, отпугнет часть покупателей российского газа из-за сложностей расчетов, финансовых ограничений и непредсказуемости курса российского рубля. Но это, в общем случае, не снизит совокупный спрос на газ, а оперативно заместить российские объемы другими поставками практически невозможно, из-за чего естественной реакцией рынка будет очередной скачок цен", — считает аналитик ЦСР.
Он пояснил, что основным фактором, влияющим на спрос в Европе
, является потребность в газе для производства электроэнергии, снабжения населения и ряда промышленных предприятий, использующих газ в производственных процессах. В краткосрочном периоде в электроэнергетике можно заместить другим топливом лишь незначительное количество газа. Поэтому межтопливная конкуренция очень ограничена, особенно в условиях роста цен на все виды энергоносителей, подчеркнул Колобанов.
Выход российской стороны на рынок трубопроводных поставок газа с предложением о расчете в рублях несколько снижает силу переговорной позиции "Газпрома
" при прочих равных условиях, однако позитивно влияет на перспективы рубля и российской финансовой системы как в части стабилизации курса, так и в части установления новых каналов международных расчетов, уверен эксперт.
При этом процесс согласования условий внешнеторговых контрактов "Газпрома" в части расчетов в национальных валютах может занять некоторое время. Не исключено, что западные партнеры поднимут вопрос о дополнительных бонусах при обсуждении этой темы, предположил Колобанов.