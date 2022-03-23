https://ria.ru/20220323/gaz-1779741241.html

В Сербии не увидели проблем в переходе на оплату российского газа в рублях

В Сербии не увидели проблем в переходе на оплату российского газа в рублях - РИА Новости, 23.03.2022

В Сербии не увидели проблем в переходе на оплату российского газа в рублях

Переход на оплату природного газа из России в рублях не станет препятствием для поставок энергоносителя, технические сложности возможны лишь на первом этапе,... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T20:22

2022-03-23T20:22

2022-03-23T20:22

экономика

сербия

евросоюз

газпром

россия

владимир путин

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БЕЛГРАД, 23 мар – РИА Новости. Переход на оплату природного газа из России в рублях не станет препятствием для поставок энергоносителя, технические сложности возможны лишь на первом этапе, заявил РИА Новости глава Газовой ассоциации Сербии Войислав Вулетич.Президент России Владимир Путин в среду поручил правительству дать директиву "Газпрому" по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли."Рубль, доллар, динар – все это средства оплаты. Продавец хочет, чтобы его товар оплачивали в его валюте, думаю, что это корректно. Возможно, будут неудобства первое время, так как у нас в данный момент нет достаточного количества рублей, но сможем заключить договор, чтобы и они оплачивали нам что-то в рублях и начнется обмен денежными средствами", - заявил агентству глава Газовой ассоциации Сербии."Мы заинтересованы в том, чтобы получать газ, а какие будут условия оплаты - договоримся и это будет прописано в договоре. Думаю, это не станет препятствием для поставок", - указал Вулетич.Президент Сербии Александр Вучич в марте заявил, что новые ограничительные меры ЕС в отношении энергетического сектора РФ бьют не по интересам России или Евросоюза, но по Сербии. Министерство энергетики страны сообщило во вторник, что российский газ из "Турецкого потока" пока продолжает поступать через газотранспортную систему Болгарии в Сербию и Венгрию, решения о приостановке подачи пока нет.Сербия получает газ по договору с "Газпромом" от ноября прошлого года до 31 мая по 270 долларов за тысячу кубометров, по 6 миллионов кубометров в сутки. Власти Сербии сообщали, что следующий контракт с российской стороной планируют подписать на 10 лет. Директор госкомпании Србиягаз Душан Баятович говорил, что руководство Сербии и России может достичь нового договора о поставках газа до 15 мая.

https://ria.ru/20220323/matvienko-1779735617.html

https://ria.ru/20220323/gaz-1779735067.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, сербия, евросоюз, газпром, россия, владимир путин