https://ria.ru/20220323/gaz-1779735067.html
В Италии ответили на решение России перевести расчеты за газ в рубли
В Италии ответили на решение России перевести расчеты за газ в рубли - РИА Новости, 23.03.2022
В Италии ответили на решение России перевести расчеты за газ в рубли
Российский газ надо по-прежнему оплачивать в евро, однако правительство Италии пока не принимало никакого решения относительно оплаты российского газа в рублях, РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T19:37
2022-03-23T19:37
2022-03-23T21:40
экономика
италия
россия
цены на нефть
владимир путин
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РИМ, 23 мар — РИА Новости. Российский газ надо по-прежнему оплачивать в евро, однако правительство Италии пока не принимало никакого решения относительно оплаты российского газа в рублях, заявил экономический советник итальянского премьера Франческо Джавацци на публичном мероприятии в Милане."Мое мнение: надо платить в евро, потому что оплата в рублях стала бы способом обойти санкции. Следовательно, я думаю, что мы будем продолжать платить в евро", — приводит слова Джавацци информагентство Ansa.Ранее в среду президент России Владимир Путин заявил, что Россия переводит расчеты за поставку газа в недружественные страны в рубли. Центральный банк и правительство за неделю определят порядок совершения операций по приобретению рублей покупателями газа. При этом Россия продолжит поставки в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.
https://ria.ru/20220323/gaz-1779698352.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, италия, россия, цены на нефть, владимир путин
19:37 23.03.2022 (обновлено: 21:40 23.03.2022)
В Италии ответили на решение России перевести расчеты за газ в рубли
Советник премьера Италии Джавацци: нужно оплачивать российский газ в евро