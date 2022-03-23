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В Италии ответили на решение России перевести расчеты за газ в рубли - РИА Новости, 23.03.2022
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В Италии ответили на решение России перевести расчеты за газ в рубли
В Италии ответили на решение России перевести расчеты за газ в рубли - РИА Новости, 23.03.2022
В Италии ответили на решение России перевести расчеты за газ в рубли
Российский газ надо по-прежнему оплачивать в евро, однако правительство Италии пока не принимало никакого решения относительно оплаты российского газа в рублях, РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T19:37
2022-03-23T21:40
экономика
италия
россия
цены на нефть
владимир путин
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РИМ, 23 мар — РИА Новости. Российский газ надо по-прежнему оплачивать в евро, однако правительство Италии пока не принимало никакого решения относительно оплаты российского газа в рублях, заявил экономический советник итальянского премьера Франческо Джавацци на публичном мероприятии в Милане."Мое мнение: надо платить в евро, потому что оплата в рублях стала бы способом обойти санкции. Следовательно, я думаю, что мы будем продолжать платить в евро", — приводит слова Джавацци информагентство Ansa.Ранее в среду президент России Владимир Путин заявил, что Россия переводит расчеты за поставку газа в недружественные страны в рубли. Центральный банк и правительство за неделю определят порядок совершения операций по приобретению рублей покупателями газа. При этом Россия продолжит поставки в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.
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экономика, италия, россия, цены на нефть, владимир путин
19:37 23.03.2022 (обновлено: 21:40 23.03.2022)
 
В Италии ответили на решение России перевести расчеты за газ в рубли

Советник премьера Италии Джавацци: нужно оплачивать российский газ в евро

© REUTERS / Christian CharisiusРабочий на газохранилище
Рабочий на газохранилище - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© REUTERS / Christian Charisius
Рабочий на газохранилище
Читать ria.ru в
РИМ, 23 мар — РИА Новости. Российский газ надо по-прежнему оплачивать в евро, однако правительство Италии пока не принимало никакого решения относительно оплаты российского газа в рублях, заявил экономический советник итальянского премьера Франческо Джавацци на публичном мероприятии в Милане.
"Мое мнение: надо платить в евро, потому что оплата в рублях стала бы способом обойти санкции. Следовательно, я думаю, что мы будем продолжать платить в евро", — приводит слова Джавацци информагентство Ansa.
Ранее в среду президент России Владимир Путин заявил, что Россия переводит расчеты за поставку газа в недружественные страны в рубли. Центральный банк и правительство за неделю определят порядок совершения операций по приобретению рублей покупателями газа. При этом Россия продолжит поставки в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
Вчера, 17:15
Захарова прокомментировала решение перевести расчеты за газ в рубли
 
ЭкономикаИталияРоссияЦены на нефтьВладимир Путин
 
 
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