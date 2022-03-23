https://ria.ru/20220323/gaz-1779735067.html

В Италии ответили на решение России перевести расчеты за газ в рубли

В Италии ответили на решение России перевести расчеты за газ в рубли - РИА Новости, 23.03.2022

В Италии ответили на решение России перевести расчеты за газ в рубли

Российский газ надо по-прежнему оплачивать в евро, однако правительство Италии пока не принимало никакого решения относительно оплаты российского газа в рублях, РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T19:37

2022-03-23T19:37

2022-03-23T21:40

экономика

италия

россия

цены на нефть

владимир путин

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РИМ, 23 мар — РИА Новости. Российский газ надо по-прежнему оплачивать в евро, однако правительство Италии пока не принимало никакого решения относительно оплаты российского газа в рублях, заявил экономический советник итальянского премьера Франческо Джавацци на публичном мероприятии в Милане."Мое мнение: надо платить в евро, потому что оплата в рублях стала бы способом обойти санкции. Следовательно, я думаю, что мы будем продолжать платить в евро", — приводит слова Джавацци информагентство Ansa.Ранее в среду президент России Владимир Путин заявил, что Россия переводит расчеты за поставку газа в недружественные страны в рубли. Центральный банк и правительство за неделю определят порядок совершения операций по приобретению рублей покупателями газа. При этом Россия продолжит поставки в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.

https://ria.ru/20220323/gaz-1779698352.html

италия

россия

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, италия, россия, цены на нефть, владимир путин