https://ria.ru/20220323/gaz-1779729473.html

Источник: лидеры ЕС могут обсудить решение перевести расчеты за газ в рубли

Источник: лидеры ЕС могут обсудить решение перевести расчеты за газ в рубли - РИА Новости, 23.03.2022

Источник: лидеры ЕС могут обсудить решение перевести расчеты за газ в рубли

Источник в ЕС не исключил, что лидеры на саммите Евросоюза в четверг могут обсудить требование России по расчетам за российский газ в рублях. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T19:08

2022-03-23T19:08

2022-03-23T19:10

россия

евросоюз

цены на нефть

европа

сша

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1773001543_0:0:2948:1658_1920x0_80_0_0_456000beb71803789311fc909968ee1c.jpg

БРЮССЕЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Источник в ЕС не исключил, что лидеры на саммите Евросоюза в четверг могут обсудить требование России по расчетам за российский газ в рублях.Президент России Владимир Путин заявил, что поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла, оплата газа будет переведена в рубли. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях."Этот вопрос может быть поднят лидерами", - сказал источник журналистам. По его словам, ЕС необходимо оценить последствия такого решения.При этом источник добавил, что данная тема официально в повестку европейского саммита не вносилась, поскольку возникла в последний момент.В четверг в Брюсселе пройдет саммит ЕС. Перед европейскими лидерами по видеосвязи выступит Владимир Зеленский. Во встрече намерен также принять участие президент США Джо Байден.

https://ria.ru/20220323/gaz-1779698352.html

https://ria.ru/20220323/valyuta-1779696382.html

россия

европа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, евросоюз, цены на нефть, европа, сша, экономика