https://ria.ru/20220323/gaz-1779729473.html
Источник: лидеры ЕС могут обсудить решение перевести расчеты за газ в рубли
Источник: лидеры ЕС могут обсудить решение перевести расчеты за газ в рубли - РИА Новости, 23.03.2022
Источник: лидеры ЕС могут обсудить решение перевести расчеты за газ в рубли
Источник в ЕС не исключил, что лидеры на саммите Евросоюза в четверг могут обсудить требование России по расчетам за российский газ в рублях. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T19:08
2022-03-23T19:08
2022-03-23T19:10
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БРЮССЕЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Источник в ЕС не исключил, что лидеры на саммите Евросоюза в четверг могут обсудить требование России по расчетам за российский газ в рублях.Президент России Владимир Путин заявил, что поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла, оплата газа будет переведена в рубли. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях."Этот вопрос может быть поднят лидерами", - сказал источник журналистам. По его словам, ЕС необходимо оценить последствия такого решения.При этом источник добавил, что данная тема официально в повестку европейского саммита не вносилась, поскольку возникла в последний момент.В четверг в Брюсселе пройдет саммит ЕС. Перед европейскими лидерами по видеосвязи выступит Владимир Зеленский. Во встрече намерен также принять участие президент США Джо Байден.
https://ria.ru/20220323/gaz-1779698352.html
https://ria.ru/20220323/valyuta-1779696382.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, цены на нефть, европа, сша, экономика
19:08 23.03.2022 (обновлено: 19:10 23.03.2022)
Источник: лидеры ЕС могут обсудить решение перевести расчеты за газ в рубли
На саммите ЕС могут обсудить решение России перевести расчеты за газ в рубли