https://ria.ru/20220323/gaz-1779725731.html

OMV продолжит платить за газ из России в евро

OMV продолжит платить за газ из России в евро - РИА Новости, 23.03.2022

OMV продолжит платить за газ из России в евро

Австрийская OMV продолжит платить за российский газ в евро, другой договорной базы нет, заявил глава компании Альфред Штерн. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T18:53

2022-03-23T18:53

2022-03-23T19:36

экономика

природный газ

австрия

россия

omv

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ВЕНА, 23 мар - РИА Новости. Австрийская OMV продолжит платить за российский газ в евро, другой договорной базы нет, заявил глава компании Альфред Штерн.Президент России Владимир Путин поручил правительству дать директиву "Газпрому" по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли."Естественно. У нас нет другой договорной базы, я бы не смог делать ничего подобного", - сказал Штерн в интервью телеканалу PULS24 на вопрос, продолжит ли компания платить за газ в евро, а не в рублях.Он сообщил, что видел сообщения в прессе по этому поводу. "Нам еще никто не звонил. У нас также действующие контракты, и в них такой договорённости нет. Я просто подожду и посмотрю, подойдет ли кто-нибудь к нам", - подчеркнул глава австрийской компании.

https://ria.ru/20220323/neft-1779636789.html

австрия

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, природный газ, австрия, россия, omv