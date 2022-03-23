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OMV продолжит платить за газ из России в евро - РИА Новости, 23.03.2022
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OMV продолжит платить за газ из России в евро
OMV продолжит платить за газ из России в евро - РИА Новости, 23.03.2022
OMV продолжит платить за газ из России в евро
Австрийская OMV продолжит платить за российский газ в евро, другой договорной базы нет, заявил глава компании Альфред Штерн. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T18:53
2022-03-23T19:36
экономика
природный газ
австрия
россия
omv
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ВЕНА, 23 мар - РИА Новости. Австрийская OMV продолжит платить за российский газ в евро, другой договорной базы нет, заявил глава компании Альфред Штерн.Президент России Владимир Путин поручил правительству дать директиву "Газпрому" по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли."Естественно. У нас нет другой договорной базы, я бы не смог делать ничего подобного", - сказал Штерн в интервью телеканалу PULS24 на вопрос, продолжит ли компания платить за газ в евро, а не в рублях.Он сообщил, что видел сообщения в прессе по этому поводу. "Нам еще никто не звонил. У нас также действующие контракты, и в них такой договорённости нет. Я просто подожду и посмотрю, подойдет ли кто-нибудь к нам", - подчеркнул глава австрийской компании.
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экономика, природный газ, австрия, россия, omv
18:53 23.03.2022 (обновлено: 19:36 23.03.2022)
 
OMV продолжит платить за газ из России в евро

Глава австрийской OMV Штерн заявил, что компания продолжит платить за газ из России в евро

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкOMV — австрийская нефтяная компания
OMV — австрийская нефтяная компания - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
OMV — австрийская нефтяная компания
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ВЕНА, 23 мар - РИА Новости. Австрийская OMV продолжит платить за российский газ в евро, другой договорной базы нет, заявил глава компании Альфред Штерн.
Президент России Владимир Путин поручил правительству дать директиву "Газпрому" по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли.
"Естественно. У нас нет другой договорной базы, я бы не смог делать ничего подобного", - сказал Штерн в интервью телеканалу PULS24 на вопрос, продолжит ли компания платить за газ в евро, а не в рублях.
Он сообщил, что видел сообщения в прессе по этому поводу. "Нам еще никто не звонил. У нас также действующие контракты, и в них такой договорённости нет. Я просто подожду и посмотрю, подойдет ли кто-нибудь к нам", - подчеркнул глава австрийской компании.
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ЭкономикаПриродный газАвстрияРоссияOMV
 
 
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