https://ria.ru/20220323/gaz-1779725731.html
OMV продолжит платить за газ из России в евро
OMV продолжит платить за газ из России в евро - РИА Новости, 23.03.2022
OMV продолжит платить за газ из России в евро
Австрийская OMV продолжит платить за российский газ в евро, другой договорной базы нет, заявил глава компании Альфред Штерн. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T18:53
2022-03-23T18:53
2022-03-23T19:36
экономика
природный газ
австрия
россия
omv
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ВЕНА, 23 мар - РИА Новости. Австрийская OMV продолжит платить за российский газ в евро, другой договорной базы нет, заявил глава компании Альфред Штерн.Президент России Владимир Путин поручил правительству дать директиву "Газпрому" по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли."Естественно. У нас нет другой договорной базы, я бы не смог делать ничего подобного", - сказал Штерн в интервью телеканалу PULS24 на вопрос, продолжит ли компания платить за газ в евро, а не в рублях.Он сообщил, что видел сообщения в прессе по этому поводу. "Нам еще никто не звонил. У нас также действующие контракты, и в них такой договорённости нет. Я просто подожду и посмотрю, подойдет ли кто-нибудь к нам", - подчеркнул глава австрийской компании.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, природный газ, австрия, россия, omv
18:53 23.03.2022 (обновлено: 19:36 23.03.2022)
OMV продолжит платить за газ из России в евро
Глава австрийской OMV Штерн заявил, что компания продолжит платить за газ из России в евро