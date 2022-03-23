https://ria.ru/20220323/gaz-1779724247.html
Польша собирается отказаться от российского газа, заявил посол в Варшаве
Польша собирается отказаться от российского газа, заявил посол в Варшаве - РИА Новости, 23.03.2022
Польша собирается отказаться от российского газа, заявил посол в Варшаве
Польша объявила, что полностью откажется от российского газа, заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T18:47
2022-03-23T18:47
2022-03-23T18:50
польша
в мире
россия
природный газ
сергей андреев (дипломат)
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Польша объявила, что полностью откажется от российского газа, заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев."Что касается поставок газа, то Польша давно объявила своей целью полностью отказаться от использования российского газа. В конце этого года истекает контракт на поставку российского газа в Польшу, продлевать они его не намерены. Но подразумевалось, что они будут покупать газ на споте так называемом, но в последнее время они говорят, что собираются и вовсе обойтись без российского газа. Насколько это реально - видимо, будут покупать у Германии тот же самый российский газ, но очищенный через германских "перепродавателей", - сказал посол в эфире "России 1".
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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польша, в мире, россия, природный газ, сергей андреев (дипломат)
18:47 23.03.2022 (обновлено: 18:50 23.03.2022)
Польша собирается отказаться от российского газа, заявил посол в Варшаве
Посол в Варшаве Андреев сообщил о планах Польши полностью отказаться от российского газа