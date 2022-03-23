Рейтинг@Mail.ru
Польша собирается отказаться от российского газа, заявил посол в Варшаве - РИА Новости, 23.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220323/gaz-1779724247.html
Польша собирается отказаться от российского газа, заявил посол в Варшаве
Польша собирается отказаться от российского газа, заявил посол в Варшаве - РИА Новости, 23.03.2022
Польша собирается отказаться от российского газа, заявил посол в Варшаве
Польша объявила, что полностью откажется от российского газа, заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T18:47
2022-03-23T18:50
польша
в мире
россия
природный газ
сергей андреев (дипломат)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602707903_0:154:3067:1879_1920x0_80_0_0_0b6eda467023cb59481b87b97b610b80.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Польша объявила, что полностью откажется от российского газа, заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев."Что касается поставок газа, то Польша давно объявила своей целью полностью отказаться от использования российского газа. В конце этого года истекает контракт на поставку российского газа в Польшу, продлевать они его не намерены. Но подразумевалось, что они будут покупать газ на споте так называемом, но в последнее время они говорят, что собираются и вовсе обойтись без российского газа. Насколько это реально - видимо, будут покупать у Германии тот же самый российский газ, но очищенный через германских "перепродавателей", - сказал посол в эфире "России 1".
https://ria.ru/20220321/gaz-1779214020.html
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602707903_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_18767bdf11fa3e93f2f5bb003867aadb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
польша, в мире, россия, природный газ, сергей андреев (дипломат)
18:47 23.03.2022 (обновлено: 18:50 23.03.2022)
 
Польша собирается отказаться от российского газа, заявил посол в Варшаве

Посол в Варшаве Андреев сообщил о планах Польши полностью отказаться от российского газа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСПГ-терминал в Свиноуйсьце
СПГ-терминал в Свиноуйсьце - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
СПГ-терминал в Свиноуйсьце
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Польша объявила, что полностью откажется от российского газа, заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.
"Что касается поставок газа, то Польша давно объявила своей целью полностью отказаться от использования российского газа. В конце этого года истекает контракт на поставку российского газа в Польшу, продлевать они его не намерены. Но подразумевалось, что они будут покупать газ на споте так называемом, но в последнее время они говорят, что собираются и вовсе обойтись без российского газа. Насколько это реально - видимо, будут покупать у Германии тот же самый российский газ, но очищенный через германских "перепродавателей", - сказал посол в эфире "России 1".
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
21 марта, 10:07
Отказ от российских газа и нефти нанес Польше ущерб, заявил Медведев
 
ПольшаВ миреРоссияПриродный газСергей Андреев (дипломат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала