Ключевая немецкая отрасль может остановиться без российского газа

Немецкие металлурги заявили о риске остановки отрасли без российского газа
Немецкие металлурги заявили о риске остановки отрасли без поставок российского газа
© AP Photo / Matthias RietschelГазокомпрессорная станция в Германии
© AP Photo / Matthias Rietschel
Газокомпрессорная станция в Германии
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Немецкая ассоциация металлургической промышленности предупредила о риске остановки предприятий в случае прекращения поставок российского природного газа, пишет DWN.
"Без природного газа из России производство стали в настоящее время было бы невозможно", — сообщила организация.
При этом, если такой вариант реализуется, то общий уровень промышленности в Германии и ЕС также резко упадет, поскольку стальная продукция задействована во множестве сфер.
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