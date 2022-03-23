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Немецкие металлурги заявили о риске остановки отрасли без российского газа - РИА Новости, 23.03.2022
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Ключевая немецкая отрасль может остановиться без российского газа
Немецкие металлурги заявили о риске остановки отрасли без российского газа - РИА Новости, 23.03.2022
Ключевая немецкая отрасль может остановиться без российского газа
Немецкая ассоциация металлургической промышленности предупредила о риске остановки предприятий в случае прекращения поставок российского природного газа, пишет... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T17:47
2022-03-23T17:47
госдума рф
донецкая народная республика
украина
владимир путин
россия
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Немецкая ассоциация металлургической промышленности предупредила о риске остановки предприятий в случае прекращения поставок российского природного газа, пишет DWN."Без природного газа из России производство стали в настоящее время было бы невозможно", — сообщила организация.При этом, если такой вариант реализуется, то общий уровень промышленности в Германии и ЕС также резко упадет, поскольку стальная продукция задействована во множестве сфер.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Страны Запада после начала военной спецоперации по демилитаризации Украины утвердили серию новых санкций против России, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.
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госдума рф, донецкая народная республика, украина, владимир путин, россия
17:47 23.03.2022
 
Немецкие металлурги заявили о риске остановки отрасли без российского газа

Немецкие металлурги заявили о риске остановки отрасли без поставок российского газа

© AP Photo / Matthias RietschelГазокомпрессорная станция в Германии
Газокомпрессорная станция в Германии - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© AP Photo / Matthias Rietschel
Газокомпрессорная станция в Германии
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Немецкая ассоциация металлургической промышленности предупредила о риске остановки предприятий в случае прекращения поставок российского природного газа, пишет DWN.
"Без природного газа из России производство стали в настоящее время было бы невозможно", — сообщила организация.
При этом, если такой вариант реализуется, то общий уровень промышленности в Германии и ЕС также резко упадет, поскольку стальная продукция задействована во множестве сфер.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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Госдума РФДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВладимир ПутинРоссия
 
 
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