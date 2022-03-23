https://ria.ru/20220323/gaz-1779708523.html

Ключевая немецкая отрасль может остановиться без российского газа

Немецкие металлурги заявили о риске остановки отрасли без российского газа - РИА Новости, 23.03.2022

Ключевая немецкая отрасль может остановиться без российского газа

Немецкая ассоциация металлургической промышленности предупредила о риске остановки предприятий в случае прекращения поставок российского природного газа, пишет... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T17:47

2022-03-23T17:47

2022-03-23T17:47

госдума рф

донецкая народная республика

украина

владимир путин

россия

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Немецкая ассоциация металлургической промышленности предупредила о риске остановки предприятий в случае прекращения поставок российского природного газа, пишет DWN."Без природного газа из России производство стали в настоящее время было бы невозможно", — сообщила организация.При этом, если такой вариант реализуется, то общий уровень промышленности в Германии и ЕС также резко упадет, поскольку стальная продукция задействована во множестве сфер.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Страны Запада после начала военной спецоперации по демилитаризации Украины утвердили серию новых санкций против России, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.

https://ria.ru/20220323/sanktsii-1779491184.html

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Максим Зубков

госдума рф, донецкая народная республика, украина, владимир путин, россия