https://ria.ru/20220323/gaz-1779698352.html

Захарова прокомментировала решение перевести расчеты за газ в рубли

Захарова прокомментировала решение перевести расчеты за газ в рубли - РИА Новости, 23.03.2022

Захарова прокомментировала решение перевести расчеты за газ в рубли

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение президента РФ Владимира Путина перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T17:15

2022-03-23T17:15

2022-03-23T17:15

экономика

россия

природный газ

мария захарова

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение президента РФ Владимира Путина перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли.Ранее российский лидер сообщил, что Россия теперь будет поставлять газ за рубли. Президент поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях.Ранее западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Анатолий Чубайс покинул свой пост спецпредставителя президента РФ по устойчивому развитию и уехал из России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Чубайс уволился по собственному желанию.

https://ria.ru/20220323/gaz-1779682972.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, природный газ, мария захарова