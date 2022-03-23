Захарова прокомментировала решение перевести расчеты за газ в рубли
Захарова обрадовалась решению Путина перевести расчеты с Европой и США за газ в рубли
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение президента РФ Владимира Путина перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли.
Ранее российский лидер сообщил, что Россия теперь будет поставлять газ за рубли. Президент поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях.
"Путин: принято решение в кратчайшие сроки перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли. Вот бы ещё подтвердилась новость о том, что Чубайс оставил Россию. Но как-то не верится, что в один день так может подфартить", - написала она в Telegram-канале.
Ранее западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Анатолий Чубайс покинул свой пост спецпредставителя президента РФ по устойчивому развитию и уехал из России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Чубайс уволился по собственному желанию.