https://ria.ru/20220323/gaz-1779682972.html

Эксперт прокомментировал решение продавать газ в Европу за рубли

Эксперт прокомментировал решение продавать газ в Европу за рубли - РИА Новости, 23.03.2022

Эксперт прокомментировал решение продавать газ в Европу за рубли

Решение РФ продавать газ за рубли эквивалентно 100-процентной продаже выручки от экспорта газа, это окажет поддержку курсу рубля, прокомментировал РИА Новости... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T16:45

2022-03-23T16:45

2022-03-23T16:45

экономика

владимир путин

сша

европа

центральный банк рф (цб рф)

природный газ

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Решение РФ продавать газ за рубли эквивалентно 100-процентной продаже выручки от экспорта газа, это окажет поддержку курсу рубля, прокомментировал РИА Новости инвестиционный стратег УК "Ари Капитал" Сергей Суверов.Президент России Владимир Путин заявил, что поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла, оплата газа будет переведена в рубли. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях.Это больше действующих правил о продаже 80% выручки российскими экспортерами, и это уже поддерживает рубль: доллар впервые за три недели тестирует поддержку в 100 рублей, считает он. "Этот уровень в ближайшие дни будет целевым, а игроки будут ожидать ответа от ЕС по газу, а также – по нефтяному экспорту", - добавил Суверов.Курс доллара расчетами "завтра" на 16.20 мск падал на 3,23 рубля до 100,32 рубля, курс евро - на 3,83 рубля до 110,67 рублей, следует из данных Московской биржи. В среду доллар максимально падал до 94,99 рубля, евро – до 109,7 рубля.

https://ria.ru/20220323/gaz-1779662857.html

сша

европа

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, владимир путин, сша, европа, центральный банк рф (цб рф), природный газ