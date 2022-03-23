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Эксперт прокомментировал решение продавать газ в Европу за рубли - РИА Новости, 23.03.2022
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Эксперт прокомментировал решение продавать газ в Европу за рубли
Эксперт прокомментировал решение продавать газ в Европу за рубли - РИА Новости, 23.03.2022
Эксперт прокомментировал решение продавать газ в Европу за рубли
Решение РФ продавать газ за рубли эквивалентно 100-процентной продаже выручки от экспорта газа, это окажет поддержку курсу рубля, прокомментировал РИА Новости... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T16:45
2022-03-23T16:45
экономика
владимир путин
сша
европа
центральный банк рф (цб рф)
природный газ
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Решение РФ продавать газ за рубли эквивалентно 100-процентной продаже выручки от экспорта газа, это окажет поддержку курсу рубля, прокомментировал РИА Новости инвестиционный стратег УК "Ари Капитал" Сергей Суверов.Президент России Владимир Путин заявил, что поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла, оплата газа будет переведена в рубли. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях.Это больше действующих правил о продаже 80% выручки российскими экспортерами, и это уже поддерживает рубль: доллар впервые за три недели тестирует поддержку в 100 рублей, считает он. "Этот уровень в ближайшие дни будет целевым, а игроки будут ожидать ответа от ЕС по газу, а также – по нефтяному экспорту", - добавил Суверов.Курс доллара расчетами "завтра" на 16.20 мск падал на 3,23 рубля до 100,32 рубля, курс евро - на 3,83 рубля до 110,67 рублей, следует из данных Московской биржи. В среду доллар максимально падал до 94,99 рубля, евро – до 109,7 рубля.
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экономика, владимир путин, сша, европа, центральный банк рф (цб рф), природный газ
16:45 23.03.2022
 
Эксперт прокомментировал решение продавать газ в Европу за рубли

Эксперт Суверов: решение продавать газ за рубли равно 100% продаже экспортной выручки

© РИА Новости / Егор ЕремовГазораспределительная станция ОАО "Газпром"
Газораспределительная станция ОАО Газпром - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Егор Еремов
Газораспределительная станция ОАО "Газпром". Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Решение РФ продавать газ за рубли эквивалентно 100-процентной продаже выручки от экспорта газа, это окажет поддержку курсу рубля, прокомментировал РИА Новости инвестиционный стратег УК "Ари Капитал" Сергей Суверов.
Президент России Владимир Путин заявил, что поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла, оплата газа будет переведена в рубли. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях.
"Такое решение означает фактически 100-процентную продажу валютной выручки от продажи газа в Европу, поскольку европейцы будут вынуждены приходить на валютный рынок и продавать там инвалюту за рубли для оплаты газовых контрактов", - считает Суверов.
Это больше действующих правил о продаже 80% выручки российскими экспортерами, и это уже поддерживает рубль: доллар впервые за три недели тестирует поддержку в 100 рублей, считает он. "Этот уровень в ближайшие дни будет целевым, а игроки будут ожидать ответа от ЕС по газу, а также – по нефтяному экспорту", - добавил Суверов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 16.20 мск падал на 3,23 рубля до 100,32 рубля, курс евро - на 3,83 рубля до 110,67 рублей, следует из данных Московской биржи. В среду доллар максимально падал до 94,99 рубля, евро – до 109,7 рубля.
Главный терминал трубопровода Gazela в чешском поселении Брандов рядом с немецкой границей - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
16:02
Цены на газ в Европе выросли более чем на 20 процентов
 
ЭкономикаВладимир ПутинСШАЕвропаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Природный газ
 
 
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