https://ria.ru/20220323/gaz-1779656874.html

Россия продолжит поставлять газ в соответствии с контрактами, заявил Путин

Россия продолжит поставлять газ в соответствии с контрактами, заявил Путин - РИА Новости, 23.03.2022

Россия продолжит поставлять газ в соответствии с контрактами, заявил Путин

Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией, заявил... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T15:46

2022-03-23T15:46

2022-03-23T15:46

экономика

россия

европа

центральный банк рф (цб рф)

владимир путин

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией, заявил президент России Владимир Путин.Ранее российский лидер сообщил, что Россия теперь будет поставлять газ за рубли. Президент поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях."Хочу отдельно подчеркнуть, Россия продолжит, безусловно, поставлять природный газ в соответствии с объемами и по ценам, принципам ценообразования, зафиксированным в заключенных ранее контрактах. В отличие от некоторых коллег мы дорожим своей деловой репутацией надежного партнера и поставщика", - сказал он.

россия

европа

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, европа, центральный банк рф (цб рф), владимир путин