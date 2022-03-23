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Россия продолжит поставлять газ в соответствии с контрактами, заявил Путин
Россия продолжит поставлять газ в соответствии с контрактами, заявил Путин - РИА Новости, 23.03.2022
Россия продолжит поставлять газ в соответствии с контрактами, заявил Путин
Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией, заявил... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T15:46
2022-03-23T15:46
2022-03-23T15:46
экономика
россия
европа
центральный банк рф (цб рф)
владимир путин
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией, заявил президент России Владимир Путин.Ранее российский лидер сообщил, что Россия теперь будет поставлять газ за рубли. Президент поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях."Хочу отдельно подчеркнуть, Россия продолжит, безусловно, поставлять природный газ в соответствии с объемами и по ценам, принципам ценообразования, зафиксированным в заключенных ранее контрактах. В отличие от некоторых коллег мы дорожим своей деловой репутацией надежного партнера и поставщика", - сказал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, европа, центральный банк рф (цб рф), владимир путин
Россия продолжит поставлять газ в соответствии с контрактами, заявил Путин
Президент Путин: Россия продолжит поставлять газ в соответствии с заключенными контрактами