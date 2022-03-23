https://ria.ru/20220323/gaz-1779654611.html

В Совфеде поддержали решение о продаже газа за рубли

В Совфеде поддержали решение о продаже газа за рубли - РИА Новости, 23.03.2022

В Совфеде поддержали решение о продаже газа за рубли

Решение России продавать газ за рубли недружественным странам укрепит национальную валюту, расширит ее использование, заявил РИА Новости в среду глава комиссии... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T15:38

2022-03-23T15:38

2022-03-23T15:51

экономика

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Решение России продавать газ за рубли недружественным странам укрепит национальную валюту, расширит ее использование, заявил РИА Новости в среду глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил перевести контракты "Газпрома" в рубли для недружественных стран.Он также подчеркнул, что решение президента "подтверждает платежеспособность России"."Наша страна демонстрирует образцовое поведение в качестве торгово-экономического партнера", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220323/sholts-1779642659.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии