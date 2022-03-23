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В Совфеде поддержали решение о продаже газа за рубли - РИА Новости, 23.03.2022
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В Совфеде поддержали решение о продаже газа за рубли
В Совфеде поддержали решение о продаже газа за рубли - РИА Новости, 23.03.2022
В Совфеде поддержали решение о продаже газа за рубли
Решение России продавать газ за рубли недружественным странам укрепит национальную валюту, расширит ее использование, заявил РИА Новости в среду глава комиссии... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T15:38
2022-03-23T15:51
экономика
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Решение России продавать газ за рубли недружественным странам укрепит национальную валюту, расширит ее использование, заявил РИА Новости в среду глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил перевести контракты "Газпрома" в рубли для недружественных стран.Он также подчеркнул, что решение президента "подтверждает платежеспособность России"."Наша страна демонстрирует образцовое поведение в качестве торгово-экономического партнера", - подчеркнул он.
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экономика, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
15:38 23.03.2022 (обновлено: 15:51 23.03.2022)
 
В Совфеде поддержали решение о продаже газа за рубли

Сенатор Климов: решение России продавать газ за рубли укрепит национальную валюту

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов
Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Решение России продавать газ за рубли недружественным странам укрепит национальную валюту, расширит ее использование, заявил РИА Новости в среду глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил перевести контракты "Газпрома" в рубли для недружественных стран.
"Сегодняшнее решение президента РФ очень важно для укрепления национальной валюты России, расширения ее использования", - сказал Климов.
Он также подчеркнул, что решение президента "подтверждает платежеспособность России".
"Наша страна демонстрирует образцовое поведение в качестве торгово-экономического партнера", - подчеркнул он.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
14:44
Шольц рассказал о последствиях в случае отказа от импорта российского газа
 
ЭкономикаСанкции в отношении РоссииПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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