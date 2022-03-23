15:38 23.03.2022 (обновлено: 15:51 23.03.2022)
В Совфеде поддержали решение о продаже газа за рубли
Сенатор Климов: решение России продавать газ за рубли укрепит национальную валюту
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов
Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Решение России продавать газ за рубли недружественным странам укрепит национальную валюту, расширит ее использование, заявил РИА Новости в среду глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил перевести контракты "Газпрома" в рубли для недружественных стран.
"Сегодняшнее решение президента РФ очень важно для укрепления национальной валюты России, расширения ее использования", - сказал Климов.
Он также подчеркнул, что решение президента "подтверждает платежеспособность России".
"Наша страна демонстрирует образцовое поведение в качестве торгово-экономического партнера", - подчеркнул он.