https://ria.ru/20220323/gaz-1779651607.html

Россия переведет расчеты за поставки газа в Европу в рубли

Россия переведет расчеты за поставки газа в Европу в рубли - РИА Новости, 23.03.2022

Россия переведет расчеты за поставки газа в Европу в рубли

Россия переведет расчеты за поставку газа недружественным странам в рубли, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T15:26

2022-03-23T15:26

2022-03-23T16:42

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Россия переведет расчеты за поставку газа недружественным странам в рубли, заявил Владимир Путин."Поставлять наши товары в Европейский союз, в Соединенные Штаты, и получать оплату в долларах, евро, ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла. Поэтому мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнем с этого, с нашего природного газа — переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли. То есть отказаться от использования в таких расчетах всех скомпрометировавших себя валют" — отметил он.Глава государства подчеркнул, что поставки продолжатся в соответствии с оговоренными в контрактах объемами и ценами. Соответствующую директиву направят "Газпрому".На этом фоне российская валюта перешла к росту, доллар опустился ниже отметки в 100 рублей. Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Некоторые бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Как заявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Президент Владимир Путин накануне подписал указ, расширяющий полномочия региональных властей в социально-экономической сфере. Документ также обязывает их повысить социальные выплаты, обеспечить адресную поддержку граждан, обеспечивать стабильность цен на товары первой необходимости, контролировать ситуацию на рынке труда и снизить административные барьеры для частного бизнеса. Также президент анонсировал увеличение пенсий, прожиточного минимума и зарплат для бюджетников.

https://ria.ru/20220323/sholts-1779642659.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин