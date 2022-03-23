https://ria.ru/20220323/gaz-1779638106.html

ЕК предложила ввести минимальный порог заполненности хранилищ газа

ЕК предложила ввести минимальный порог заполненности хранилищ газа - РИА Новости, 23.03.2022

ЕК предложила ввести минимальный порог заполненности хранилищ газа

Еврокомиссия представила законопроект, по которому газовые хранилища в Евросоюзе должны быть заполнены минимум на 80% к 1 ноября текущего года, говорится в ее... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T14:27

2022-03-23T14:27

2022-03-23T14:41

еврокомиссия

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природный газ

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БРЮССЕЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Еврокомиссия представила законопроект, по которому газовые хранилища в Евросоюзе должны быть заполнены минимум на 80% к 1 ноября текущего года, говорится в ее сообщении."Комиссия ускорила свою работу после Версальского саммита и представила сегодня законодательное предложение, требующее от государств-членов обеспечить заполнение своих подземных хранилищ газа не менее чем на 80% от их мощности к 1 ноября 2022 года", - говорится в релизе.В последующие годы этот уровень должен вырасти до 90%, отмечается в нем.

https://ria.ru/20220323/gaz-1779546275.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

еврокомиссия, в мире, евросоюз, природный газ