https://ria.ru/20220323/gaz-1779638106.html
ЕК предложила ввести минимальный порог заполненности хранилищ газа
ЕК предложила ввести минимальный порог заполненности хранилищ газа - РИА Новости, 23.03.2022
ЕК предложила ввести минимальный порог заполненности хранилищ газа
Еврокомиссия представила законопроект, по которому газовые хранилища в Евросоюзе должны быть заполнены минимум на 80% к 1 ноября текущего года, говорится в ее... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T14:27
2022-03-23T14:27
2022-03-23T14:41
еврокомиссия
в мире
евросоюз
природный газ
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БРЮССЕЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Еврокомиссия представила законопроект, по которому газовые хранилища в Евросоюзе должны быть заполнены минимум на 80% к 1 ноября текущего года, говорится в ее сообщении."Комиссия ускорила свою работу после Версальского саммита и представила сегодня законодательное предложение, требующее от государств-членов обеспечить заполнение своих подземных хранилищ газа не менее чем на 80% от их мощности к 1 ноября 2022 года", - говорится в релизе.В последующие годы этот уровень должен вырасти до 90%, отмечается в нем.
https://ria.ru/20220323/gaz-1779546275.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
еврокомиссия, в мире, евросоюз, природный газ
14:27 23.03.2022 (обновлено: 14:41 23.03.2022)
ЕК предложила ввести минимальный порог заполненности хранилищ газа
ЕК предложила ввести минимальный порог заполненности хранилищ газа в 80 процентов