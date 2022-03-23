https://ria.ru/20220323/gaz-1779603885.html

Новак назвал запрет на запуск "Северного потока — 2" абсурдом

Новак назвал запрет на запуск "Северного потока — 2" абсурдом - РИА Новости, 23.03.2022

Новак назвал запрет на запуск "Северного потока — 2" абсурдом

Цена газа в Евросоюзе, в ущерб себе отказавшегося от "Северного потока 2", достигала 4000 долларов за тысячу кубометров, что не предел, так как есть риски... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T12:20

2022-03-23T12:20

2022-03-23T12:36

экономика

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

сша

россия

цены на нефть

европа

госдума рф

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Цена газа в Евросоюзе, в ущерб себе отказавшегося от "Северного потока 2", достигала 4000 долларов за тысячу кубометров, что не предел, так как есть риски незаполнения подземных хранилищ газа (ПХГ), запрет на запуск газопровода является абсурдом и показывает непонимание энергетических балансов, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."При этом несмотря на все трудности, в ЕС, где также наблюдается рост цен и дефицит энергетических ресурсов, под давлением США отказались от ввода уже построенного газопровода "Северный поток 2" в ущерб европейским потребителям. В результате за последний год цена на электроэнергию в Европе выросла в 10 раз, на газ - в 5 раз", - отметил он в ходе правительственного часа в Госдуме на тему "Об актуальных вопросах развития топливно-энергетического комплекса Российской Федерации"."А на нефтепродукты цены, например в Германии, выросли до 40%. Цена на газ в отдельные моменты… достигала до 4000 долларов за тысячу кубометров. И это на самом деле не предел", - продолжил вице-премьер.Новак добавил, что в настоящее время объем газа в подземных газовых хранилищах составляет 26%, тогда как в прошлом году на этот день было 30,6%. И если в прошлом году Европа не смогла закачать достаточное количество газа в свои ПХГ в летний период, то в этом году риски незаполнения ПХГ еще выше, подчеркнул он."Запрет на ввод в эксплуатацию "Северного потока 2" - это абсолютный абсурд и непонимание энергетических балансов. Ранее я уже предупреждал о том, что европейские потребители столкнутся с еще большим ростом цен. Еще раз хочу подчеркнуть, что к такому результату привела полная некомпетентность европейских ответственных лиц вследствие непродуманной политики и отсутствия стратегического планирования. Как и в случае с США, Россия не имеет никакого отношения к этой ситуации, не способствовала никаким образом снижению поставок энергоресурсов", - добавил Новак.

https://ria.ru/20220323/gaz-1779546275.html

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россия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии, сша, россия, цены на нефть, европа, госдума рф, северный поток — 2