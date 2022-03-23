https://ria.ru/20220323/gaz-1779595257.html

Газ в Европе торгуется от 1100 до 1140 долларов за тысячу кубов

Газ в Европе торгуется от 1100 до 1140 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 23.03.2022

Газ в Европе торгуется от 1100 до 1140 долларов за тысячу кубов

Цены на газ в Европе на торгах в среду колеблются в диапазоне 1100-1140 долларов за тысячу кубометров, близки к расчетной цене накануне, свидетельствуют данные... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T11:45

2022-03-23T11:45

2022-03-23T11:45

экономика

природный газ

европа

евросоюз

санкции

россия

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Цены на газ в Европе на торгах в среду колеблются в диапазоне 1100-1140 долларов за тысячу кубометров, близки к расчетной цене накануне, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Апрельские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торговую сессию на отметке 1103,3 доллара. Пока это ценовой минимум торгов. Котировки в первые минуты торгов росли до 1137,4 доллара, после чего вновь немного снизились. В целом фьючерсы торгуются на уровне расчетной цены накануне — 1123,1 доллара.Стоимость газа в Европе в последнее время демонстрирует сильную волатильность. Она резко выросла после того, как президент Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в отношении Украины.В начале марта цены на газ на фоне опасений запрета экспорта российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы, после чего к середине месяца снизились более чем втрое: 7 марта фьючерсные контракты торговались почти по 3900 долларов, а к 21 марта газовые котировки опустились ниже 1100 долларов. Цена на споте по контракту "на день вперед" также демонстрировала волатильность: 7 марта достигла максимума в 2425 долларов, а 21 марта снизилась более чем вдвое — до 1050 долларов.Ощутимый рост газовых котировок в Европе начался еще с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Ценовой максимум в 3892 доллара был достигнут 7 марта текущего года.Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

https://ria.ru/20220323/effekt-1779549072.html

https://ria.ru/20220320/europe-1778916137.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, природный газ, европа, евросоюз, санкции, россия