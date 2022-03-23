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"Газпром" штатно поставляет газ для транзита через Украину
"Газпром" штатно поставляет газ для транзита через Украину - РИА Новости, 23.03.2022
"Газпром" штатно поставляет газ для транзита через Украину
"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей - 106,5 миллиона кубометров на 23 марта, сообщила компания. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T10:02
2022-03-23T10:02
2022-03-23T10:02
экономика
украина
газпром
россия
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. "Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей - 106,5 миллиона кубометров на 23 марта, сообщила компания."Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей — 106,5 миллиона кубометров на 23 марта", - говорится в сообщении.Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, газпром, россия
"Газпром" штатно поставляет газ для транзита через Украину
"Газпром" штатно поставляет газ для транзита через Украину — 106,5 миллиона кубометров