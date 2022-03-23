https://ria.ru/20220323/gaz-1779546275.html

В Германии спрогнозировали мрачные последствия отказа от российского газа

В Германии спрогнозировали мрачные последствия отказа от российского газа - РИА Новости, 23.03.2022

В Германии спрогнозировали мрачные последствия отказа от российского газа

Перебои с поставками газа в Германию могут привести к тяжелым последствиям для пищевой промышленности страны, волне простудных заболеваний среди населения и... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T00:59

2022-03-23T00:59

2022-03-23T02:49

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владимир зеленский

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евросоюз

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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Перебои с поставками газа в Германию могут привести к тяжелым последствиям для пищевой промышленности страны, волне простудных заболеваний среди населения и дефициту хлебобулочных и молочных изделий, пишет газета Die Welt.Как отмечает издание, после видеообращения Владимира Зеленского к бундестагу давление на немецкое правительство по поводу введения эмбарго на закупку российских энергоресурсов растет, однако мало кто в Германии понимает, каковы будут реальные последствия подобного шага.Так, министр экономики ФРГ Роберт Хабек предупреждал, что такое решение грозит не просто "индивидуальными ограничениями комфорта", а "общеэкономическим и общесоциальным ущербом".По данным Die Welt, в 2018 году немецкое ведомство по защите населения и помощи при катастрофах провело стресс-тест, целью которого было проверить последствия нехватки газа, в рамках которого симулировалось сокращение газоснабжения на юге Германии во время двухнедельных морозов. При этом данный сценарий нельзя полностью сравнивать с нынешней ситуацией, однако он открыл многочисленные риски при дефиците топлива, указывает издание.Тест четырехгодичной давности продемонстрировал, что в условиях охлаждения домов немцы могут столкнуться с волной простудных заболеваний, что может ограничить работу спасательных служб. Также существует риск возникновения дефицита продуктов в больницах и домах престарелых.Кроме того, еще одним возможным последствием является повреждение домов из-за их остывания. Так, в условиях отсутствия газа многие жители перейдут к отоплению посредством печей и каминов, что понизит пожарную безопасность.Большие проблемы могут ожидать и пищевую промышленность, так как половина ее энергетической потребности обеспечивается за счет газа, похожая ситуация может возникнуть и в животноводстве и производстве корма для скота. Как отмечает Die Welt, в случае длительного отсутствия газа Германии грозит дефицит хлебобулочных и молочных изделий.Агентство Рейтер со ссылкой на источники ранее сообщило, что страны Евросоюза работают над пятым пакетом санкций против России, а также рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго в отношении Москвы.Западные страны в ответ на российскую спецоперацию на Украине ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20220321/embargo-1779349905.html

https://ria.ru/20220322/bayden-1779384935.html

германия

украина

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в мире, германия, владимир зеленский, сергей лавров, роберт хабек, украина, россия, евросоюз