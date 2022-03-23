https://ria.ru/20220323/fsb-1779570535.html

В Ростове-на-Дону стороннику ИГ* дали 13 лет колонии

В Ростове-на-Дону стороннику ИГ* дали 13 лет колонии - РИА Новости, 23.03.2022

В Ростове-на-Дону стороннику ИГ* дали 13 лет колонии

В Ростове-на-Дону на 13 лет лишения свободы осужден сторонник запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"*, планировавший теракт... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T09:54

2022-03-23T09:54

2022-03-23T10:01

фсб

безопасность

происшествия

сирия

россия

астраханская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В Ростове-на-Дону на 13 лет лишения свободы осужден сторонник запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"*, планировавший теракт против силовиков, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.Отмечается, что он признан виновным в подготовке теракта, участии в террористической организации и незаконном хранении оружия.Сообщается, что в 2020 году сотрудниками ФСБ РФ в Астраханской области была пресечена деятельность сторонника ИГ* Сатимирова, планировавшего по указанию зарубежных эмиссаров группировки совершить теракт против сотрудников правоохранительных органов, после чего - уехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористов.Как отметили в ФСБ, по месту проживания Сатимирова были изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы, запрещённая экстремистская литература.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20211228/sud-1765802052.html

сирия

россия

астраханская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

фсб, безопасность, происшествия, сирия, россия, астраханская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)