09:54 23.03.2022 (обновлено: 10:01 23.03.2022)
В Ростове-на-Дону стороннику ИГ* дали 13 лет колонии
Сторонник ИГ, планировавший теракт против сотрудников ФСБ, получил 13 лет колонии
Статуя богини правосудия
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В Ростове-на-Дону на 13 лет лишения свободы осужден сторонник запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"*, планировавший теракт против силовиков, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.
"Вступил в законную силу приговор Южного окружного военного суда в отношении Артура Сериковича Сатимирова 1987 года рождения... Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 13 лет, из них 4 года с отбыванием в тюрьме, 9 лет в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Отмечается, что он признан виновным в подготовке теракта, участии в террористической организации и незаконном хранении оружия.
Сообщается, что в 2020 году сотрудниками ФСБ РФ в Астраханской области была пресечена деятельность сторонника ИГ* Сатимирова, планировавшего по указанию зарубежных эмиссаров группировки совершить теракт против сотрудников правоохранительных органов, после чего - уехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористов.
Как отметили в ФСБ, по месту проживания Сатимирова были изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы, запрещённая экстремистская литература.
* Запрещенная в России террористическая организация
28 декабря 2021, 12:21Сторонник ИГ* получил 19 лет колонии за план взорвать суд в Москве