Рейтинг@Mail.ru
В Ростове-на-Дону стороннику ИГ* дали 13 лет колонии - РИА Новости, 23.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220323/fsb-1779570535.html
В Ростове-на-Дону стороннику ИГ* дали 13 лет колонии
В Ростове-на-Дону стороннику ИГ* дали 13 лет колонии - РИА Новости, 23.03.2022
В Ростове-на-Дону стороннику ИГ* дали 13 лет колонии
В Ростове-на-Дону на 13 лет лишения свободы осужден сторонник запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"*, планировавший теракт... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T09:54
2022-03-23T10:01
фсб
безопасность
происшествия
сирия
россия
астраханская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab98bc14513bae7af903557398a4b143.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В Ростове-на-Дону на 13 лет лишения свободы осужден сторонник запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"*, планировавший теракт против силовиков, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.Отмечается, что он признан виновным в подготовке теракта, участии в террористической организации и незаконном хранении оружия.Сообщается, что в 2020 году сотрудниками ФСБ РФ в Астраханской области была пресечена деятельность сторонника ИГ* Сатимирова, планировавшего по указанию зарубежных эмиссаров группировки совершить теракт против сотрудников правоохранительных органов, после чего - уехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористов.Как отметили в ФСБ, по месту проживания Сатимирова были изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы, запрещённая экстремистская литература.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20211228/sud-1765802052.html
сирия
россия
астраханская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_818c490f214a7a93b59e4ea8ff690024.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фсб, безопасность, происшествия, сирия, россия, астраханская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
09:54 23.03.2022 (обновлено: 10:01 23.03.2022)
 
В Ростове-на-Дону стороннику ИГ* дали 13 лет колонии

Сторонник ИГ, планировавший теракт против сотрудников ФСБ, получил 13 лет колонии

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Статуя богини правосудия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В Ростове-на-Дону на 13 лет лишения свободы осужден сторонник запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"*, планировавший теракт против силовиков, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.
"Вступил в законную силу приговор Южного окружного военного суда в отношении Артура Сериковича Сатимирова 1987 года рождения... Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 13 лет, из них 4 года с отбыванием в тюрьме, 9 лет в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Отмечается, что он признан виновным в подготовке теракта, участии в террористической организации и незаконном хранении оружия.
Сообщается, что в 2020 году сотрудниками ФСБ РФ в Астраханской области была пресечена деятельность сторонника ИГ* Сатимирова, планировавшего по указанию зарубежных эмиссаров группировки совершить теракт против сотрудников правоохранительных органов, после чего - уехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористов.
Как отметили в ФСБ, по месту проживания Сатимирова были изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы, запрещённая экстремистская литература.
* Запрещенная в России террористическая организация
Наручники - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
28 декабря 2021, 12:21
Сторонник ИГ* получил 19 лет колонии за план взорвать суд в Москве
 
ФСББезопасностьПроисшествияСирияРоссияАстраханская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала