Тамбов примет шестой Всероссийский форум "Среда для жизни"
© Фото : пресс-служба Тамбовской областиЗаместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов и врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров во время подписания соглашения
© Фото : пресс-служба Тамбовской области
Заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов и врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров во время подписания соглашения
ТАМБОВ, 23 мар – РИА Новости. В конце лета в Тамбове пройдет шестой всероссийский форум "Среда для жизни", соглашение о сотрудничестве по организации форума в среду подписали заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов и врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров, сообщает пресс-служба областной администрации.
"Среда для жизни" — главная федеральная площадка для обсуждения вопросов развития городской среды, обмена опытом между ведущими экспертами в области урбанистки, архитекторами, горожанами, представителями бизнеса и власти.
© Фото : пресс-служба Тамбовской областиЗаместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов и врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров во время подписания соглашения
© Фото : пресс-служба Тамбовской области
Заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов и врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров во время подписания соглашения
Ключевая тема форума в этом году – индивидуальное и малоэтажное жилищное строительство. В рамках форума пройдут круглые столы, панельные сессии и презентации, в ходе которых эксперты обсудят важность городского благоустройства и развитие городской экосистемы.
"Почетно и ответственно принимать в Тамбове масштабный форум, который определяет тенденции развития городской среды на несколько лет. Больше половины жилищного фонда региона — это индивидуальные жилые дома и именно поэтому заявленная организаторами тема нам особенно близка", - отметил Егоров.
Он выразил уверенность в том, что по итогам можно будет на практике реализовать в регионе многое из того, что будет обсуждаться на форуме. "Это приведет к повышению качества жизни тамбовчан", — считает глава региона.