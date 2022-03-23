https://ria.ru/20220323/forum-1779649122.html

Тамбов примет шестой Всероссийский форум "Среда для жизни"

Тамбов примет шестой Всероссийский форум "Среда для жизни" - РИА Новости, 23.03.2022

Тамбов примет шестой Всероссийский форум "Среда для жизни"

В конце лета в Тамбове пройдет шестой всероссийский форум "Среда для жизни", соглашение о сотрудничестве по организации форума в среду подписали заместитель... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T15:16

2022-03-23T15:16

2022-03-23T15:16

тамбовская область

тамбов

максим егоров

тамбовская область

форум "среда для жизни" в калининграде

форум "среда для жизни" в саратове

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ТАМБОВ, 23 мар – РИА Новости. В конце лета в Тамбове пройдет шестой всероссийский форум "Среда для жизни", соглашение о сотрудничестве по организации форума в среду подписали заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов и врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров, сообщает пресс-служба областной администрации.Ключевая тема форума в этом году – индивидуальное и малоэтажное жилищное строительство. В рамках форума пройдут круглые столы, панельные сессии и презентации, в ходе которых эксперты обсудят важность городского благоустройства и развитие городской экосистемы.Он выразил уверенность в том, что по итогам можно будет на практике реализовать в регионе многое из того, что будет обсуждаться на форуме. "Это приведет к повышению качества жизни тамбовчан", — считает глава региона.

https://ria.ru/20220322/natsproekty-1779532730.html

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Алёна Пава

тамбов, максим егоров, тамбовская область, форум "среда для жизни" в калининграде, форум "среда для жизни" в саратове