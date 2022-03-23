https://ria.ru/20220323/fond-1779764058.html

Объем ФНБ за февраль сократился на 675 миллиардов рублей

Объем ФНБ за февраль сократился на 675 миллиардов рублей - РИА Новости, 23.03.2022

Объем ФНБ за февраль сократился на 675 миллиардов рублей

Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) за февраль 2022 года сократился в рублях на 675,16 миллиарда - до 12,935 триллиона рублей, в долларах - на РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T23:12

2022-03-23T23:12

2022-03-23T23:12

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) за февраль 2022 года сократился в рублях на 675,16 миллиарда - до 12,935 триллиона рублей, в долларах - на 20 миллиардов, до 154,82 миллиарда долларов, следует из сообщения Минфина."По состоянию на 1 марта 2022 г. объем ФНБ составил 12 935 108,51 млн. рублей или 9,7% ВВП, прогнозируемого на 2022 год ..., что эквивалентно 154 821,6 млн. долл. США", - говорится в сообщении. При этом объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в ЦБ) составил 9,738 триллиона рублей, или 7,3% ВВП, прогнозируемого на 2022 год.На 1 февраля объем ФНБ составлял 13,61 триллиона рублей, в долларовом эквиваленте - 174,9 миллиарда долларов.На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 марта было размещено 38,562 миллиарда евро, 4,179 миллиарда фунтов стерлингов, 600,3 миллиарда японских иен, 226,777 миллиарда китайских юаней, 142 миллиарда рублей, 405,708 тонны золота в обезличенной форме. На депозитах в ВЭБе размещено 530,37 миллиарда рублей. Кроме того, 3 миллиарда долларов размещены в облигациях Украины, по которым страна допустила дефолт.В ценных бумагах российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, размещено 294,846 миллиарда рублей и 2,363 миллиарда долларов, в привилегированных акциях кредитных организаций - 278,992 миллиарда рублей. На субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов размещено 138,434 миллиарда рублей. Еще 1,475 триллиона рублей вложено в обыкновенные акции Сбербанка, а 30,7 миллиарда рублей - в обыкновенные акции "Аэрофлота"."Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2022 г. составил 3 680,4 млн. рублей, что эквивалентно 46,9 млн. долл. США", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220322/ekonomika-1779445647.html

https://ria.ru/20220322/ekonomika-1779517010.html

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)