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ФНС сократила срок проверки деклараций на налоговые вычеты, пишут СМИ - РИА Новости, 23.03.2022
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ФНС сократила срок проверки деклараций на налоговые вычеты, пишут СМИ
ФНС сократила срок проверки деклараций на налоговые вычеты, пишут СМИ - РИА Новости, 23.03.2022
ФНС сократила срок проверки деклараций на налоговые вычеты, пишут СМИ
Федеральная налоговая служба (ФНС) России сократила срок проверки деклараций граждан для получения ими налоговых вычетов до 15 дней, сообщает издание РБК со... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T09:14
2022-03-23T09:14
экономика
рбк (медиагруппа)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России сократила срок проверки деклараций граждан для получения ими налоговых вычетов до 15 дней, сообщает издание РБК со ссылкой на источники.Нововведение касается социальных и имущественных вычетов. Раньше на проверки социальных вычетов давалось три месяца и еще месяц - на перечисление возврата. А для имущественных вычетов с мая 2021 года на проверку отводился один месяц, а еще 15 дней - на зачисление средств.ФНС подтвердила информацию о том, что в ближайшее время камеральные проверки будут проводиться в более короткие сроки, уточнив, что будет учитываться загрузка сотрудников налоговых органов (ведомство не назвало конкретных параметров сроков)."В текущих экономических реалиях налоговые органы особое внимание уделяют задаче рассмотрения заявлений граждан на получение налоговых вычетов и, как следствие, возврата налога", - сказали РБК в налоговой службе.
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экономика, рбк (медиагруппа), федеральная налоговая служба (фнс россии), санкции в отношении россии
09:14 23.03.2022
 
ФНС сократила срок проверки деклараций на налоговые вычеты, пишут СМИ

РБК: ФНС сократила срок проверки деклараций на налоговые вычеты до 15 дней

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТабличка на здании Федеральной налоговой службы в Москве
Табличка на здании Федеральной налоговой службы в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Табличка на здании Федеральной налоговой службы в Москве
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России сократила срок проверки деклараций граждан для получения ими налоговых вычетов до 15 дней, сообщает издание РБК со ссылкой на источники.
Нововведение касается социальных и имущественных вычетов. Раньше на проверки социальных вычетов давалось три месяца и еще месяц - на перечисление возврата. А для имущественных вычетов с мая 2021 года на проверку отводился один месяц, а еще 15 дней - на зачисление средств.
ФНС подтвердила информацию о том, что в ближайшее время камеральные проверки будут проводиться в более короткие сроки, уточнив, что будет учитываться загрузка сотрудников налоговых органов (ведомство не назвало конкретных параметров сроков).
"В текущих экономических реалиях налоговые органы особое внимание уделяют задаче рассмотрения заявлений граждан на получение налоговых вычетов и, как следствие, возврата налога", - сказали РБК в налоговой службе.
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ЭкономикаРБК (медиагруппа)Федеральная налоговая служба (ФНС России)Санкции в отношении России
 
 
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