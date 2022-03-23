https://ria.ru/20220323/fns-1779565503.html

ФНС сократила срок проверки деклараций на налоговые вычеты, пишут СМИ

ФНС сократила срок проверки деклараций на налоговые вычеты, пишут СМИ - РИА Новости, 23.03.2022

ФНС сократила срок проверки деклараций на налоговые вычеты, пишут СМИ

Федеральная налоговая служба (ФНС) России сократила срок проверки деклараций граждан для получения ими налоговых вычетов до 15 дней, сообщает издание РБК со... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T09:14

2022-03-23T09:14

2022-03-23T09:14

экономика

рбк (медиагруппа)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России сократила срок проверки деклараций граждан для получения ими налоговых вычетов до 15 дней, сообщает издание РБК со ссылкой на источники.Нововведение касается социальных и имущественных вычетов. Раньше на проверки социальных вычетов давалось три месяца и еще месяц - на перечисление возврата. А для имущественных вычетов с мая 2021 года на проверку отводился один месяц, а еще 15 дней - на зачисление средств.ФНС подтвердила информацию о том, что в ближайшее время камеральные проверки будут проводиться в более короткие сроки, уточнив, что будет учитываться загрузка сотрудников налоговых органов (ведомство не назвало конкретных параметров сроков)."В текущих экономических реалиях налоговые органы особое внимание уделяют задаче рассмотрения заявлений граждан на получение налоговых вычетов и, как следствие, возврата налога", - сказали РБК в налоговой службе.

https://ria.ru/20220322/nalog-1779466757.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, рбк (медиагруппа), федеральная налоговая служба (фнс россии), санкции в отношении россии