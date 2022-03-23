https://ria.ru/20220323/finnik-1779635357.html
В Москве состоялась премьера мультфильма "Финник"
В Москве состоялась премьера мультфильма "Финник" - РИА Новости, 23.03.2022
В Москве состоялась премьера мультфильма "Финник"
В московском кинотеатре "Октябрь" прошла премьера анимационного фильма "Финник"от создателей "Смешариков", мероприятие посетила министр культуры России Ольга... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T17:39
2022-03-23T17:39
2022-03-23T17:39
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В московском кинотеатре "Октябрь" прошла премьера анимационного фильма "Финник"от создателей "Смешариков", мероприятие посетила министр культуры России Ольга Любимова. Главный герой мультика — вредный домовенок Финник. В коттедже, где он обитает, жильцы обычно надолго не задерживаются: этот хранитель очага знает, как быстро спровадить гостей. Однако все меняется, когда в особняке поселилась Кристина со своими родителями. Девочка совсем не боится домового, и вместе с Финником возьмется за расследование таинственных событий, происходящих в городе. Лента создана студией компьютерной анимации "Петербург" (ГК "Рики") при поддержке Фонда кино, режиссер — Денис Чернов.В российский прокат фильм о приключениях домового и храброй девочки Кристины выйдет 24 марта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, ольга любимова, ида галич, алена водонаева, елена борщева
В Москве состоялась премьера мультфильма "Финник"
Ольга Любимова посетила премьеру мультфильма "Финник", который выйдет в прокат 24 марта
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В московском кинотеатре "Октябрь" прошла премьера анимационного фильма "Финник"от создателей "Смешариков", мероприятие посетила министр культуры России Ольга Любимова.
Главный герой мультика — вредный домовенок Финник. В коттедже, где он обитает, жильцы обычно надолго не задерживаются: этот хранитель очага знает, как быстро спровадить гостей. Однако все меняется, когда в особняке поселилась Кристина со своими родителями. Девочка совсем не боится домового, и вместе с Финником возьмется за расследование таинственных событий, происходящих в городе.
Лента создана студией компьютерной анимации "Петербург" (ГК "Рики") при поддержке Фонда кино, режиссер — Денис Чернов.
В российский прокат фильм о приключениях домового и храброй девочки Кристины выйдет 24 марта.