https://ria.ru/20220323/finnik-1779635357.html

В Москве состоялась премьера мультфильма "Финник"

В Москве состоялась премьера мультфильма "Финник" - РИА Новости, 23.03.2022

В Москве состоялась премьера мультфильма "Финник"

В московском кинотеатре "Октябрь" прошла премьера анимационного фильма "Финник"от создателей "Смешариков", мероприятие посетила министр культуры России Ольга... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T17:39

2022-03-23T17:39

2022-03-23T17:39

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В московском кинотеатре "Октябрь" прошла премьера анимационного фильма "Финник"от создателей "Смешариков", мероприятие посетила министр культуры России Ольга Любимова. Главный герой мультика — вредный домовенок Финник. В коттедже, где он обитает, жильцы обычно надолго не задерживаются: этот хранитель очага знает, как быстро спровадить гостей. Однако все меняется, когда в особняке поселилась Кристина со своими родителями. Девочка совсем не боится домового, и вместе с Финником возьмется за расследование таинственных событий, происходящих в городе. Лента создана студией компьютерной анимации "Петербург" (ГК "Рики") при поддержке Фонда кино, режиссер — Денис Чернов.В российский прокат фильм о приключениях домового и храброй девочки Кристины выйдет 24 марта.

https://ria.ru/20220322/filmy-1779368790.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, ольга любимова, ида галич, алена водонаева, елена борщева