20:24 23.03.2022 (обновлено: 20:25 23.03.2022)
Эксперт: украинские фейки о спецоперации стали мемами из-за абсурдности
Эксперт заявил, что украинские фейки о спецоперации России стали мемами из-за абсурдности
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖители Мариуполя стоят в очереди, чтобы получить гуманитарную помощь, доставленную из России
Жители Мариуполя стоят в очереди, чтобы получить гуманитарную помощь, доставленную из России
МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Украинские фейки о спецоперации РФ настолько абсурдны, что стали мемами, сообщил РИА Новости куратор народного движения "Киберфронт Z" Алексей.
Организация "Киберфронт Z" была создана 24 февраля для борьбы с фейками в интернете о спецоперации РФ на Украине. В организацию, работающую на общественных началах, входят несколько тысяч человек по всей России.
"Из самых абсурдных (фейков – ред.), они уже стали, наверное, какими-то интернет-мемами, это когда в украинских новостях выходили топ-новости, прямо горячие, что они якобы сбили российский самолет, но на фото запечатлен американский самолет, который сбили лет пять назад совершенно в другой стране", - сказал он.
По словам Алексея, другой "знаменитый фейк" - топ-модель делала фото для Инстаграм* (запрещенная в РФ экстремистская социальная сеть) в военной форме, "сейчас это подается, как даже женщина Украины вступает в борьбу с агрессорами". "Такой бред. Пририсовывают на фотошопе на свои танки букву Z. Это абсолютно топорные (фейки – ред.), но их тоже надо опровергать, конечно же", - сказал Алексей.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская