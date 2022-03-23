https://ria.ru/20220323/feyki-1779741661.html

Эксперт: украинские фейки о спецоперации стали мемами из-за абсурдности

Эксперт: украинские фейки о спецоперации стали мемами из-за абсурдности - РИА Новости, 23.03.2022

Эксперт: украинские фейки о спецоперации стали мемами из-за абсурдности

Украинские фейки о спецоперации РФ настолько абсурдны, что стали мемами, сообщил РИА Новости куратор народного движения "Киберфронт Z" Алексей. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T20:24

2022-03-23T20:24

2022-03-23T20:25

обострение ситуации в днр и лнр

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

ситуация в днр и лнр

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779737284_0:161:3310:2023_1920x0_80_0_0_1fbd09a87727a60cb58f1f7430b60f0f.jpg

МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Украинские фейки о спецоперации РФ настолько абсурдны, что стали мемами, сообщил РИА Новости куратор народного движения "Киберфронт Z" Алексей.Организация "Киберфронт Z" была создана 24 февраля для борьбы с фейками в интернете о спецоперации РФ на Украине. В организацию, работающую на общественных началах, входят несколько тысяч человек по всей России.По словам Алексея, другой "знаменитый фейк" - топ-модель делала фото для Инстаграм* (запрещенная в РФ экстремистская социальная сеть) в военной форме, "сейчас это подается, как даже женщина Украины вступает в борьбу с агрессорами". "Такой бред. Пририсовывают на фотошопе на свои танки букву Z. Это абсолютно топорные (фейки – ред.), но их тоже надо опровергать, конечно же", - сказал Алексей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220319/ukraina-1778953699.html

https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр, в мире