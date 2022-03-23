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Фестиваль вокалистов имени Обуховой пройдет в Липецке - РИА Новости, 23.03.2022
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Липецкая область
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Фестиваль вокалистов имени Обуховой пройдет в Липецке
Фестиваль вокалистов имени Обуховой пройдет в Липецке - РИА Новости, 23.03.2022
Фестиваль вокалистов имени Обуховой пройдет в Липецке
Юбилейный Х открытый Всероссийский конкурс молодых вокалистов имени Надежды Обуховой пройдет в Липецке с 31 марта по 4 апреля, сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T15:23
2022-03-23T15:23
липецкая область
липецк
игорь артамонов
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Юбилейный Х открытый Всероссийский конкурс молодых вокалистов имени Надежды Обуховой пройдет в Липецке с 31 марта по 4 апреля, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, имена 40 финалистов, прошедших во второй тур конкурса уже известны. Они были отобраны жюри из 129 молодых вокалистов России и ближнего зарубежья. Лауреатов конкурса первой, второй и третьей степеней ждёт премия в 150, 100 и 70 тысяч рублей соответственно.Артамонов отметил, что в этом году впервые Культурный центр Елены Образцовой учредил специальный приз — сертификат на сольный концерт в Санкт-Петербурге под эгидой центра. Жюри возглавляет победительница самого первого конкурса имени Обуховой — звезда оперной сцены, солистка Мариинского театра Екатерина Семенчук.Смотр завершится 4 апреля гала-концертом в областной филармонии."Такие творческие форумы необходимы для поддержки молодых дарований, развития и сохранения культурного наследия России, популяризации классической музыки", – сказал Артамонов.
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липецк, игорь артамонов, липецкая область
15:23 23.03.2022
 

Фестиваль вокалистов имени Обуховой пройдет в Липецке

© Официальный портал администрации Липецкой областиФестиваль вокалистов имени Обуховой пройдет в Липецке
Фестиваль вокалистов имени Обуховой пройдет в Липецке
© Официальный портал администрации Липецкой области
Фестиваль вокалистов имени Обуховой пройдет в Липецке
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Юбилейный Х открытый Всероссийский конкурс молодых вокалистов имени Надежды Обуховой пройдет в Липецке с 31 марта по 4 апреля, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, имена 40 финалистов, прошедших во второй тур конкурса уже известны. Они были отобраны жюри из 129 молодых вокалистов России и ближнего зарубежья. Лауреатов конкурса первой, второй и третьей степеней ждёт премия в 150, 100 и 70 тысяч рублей соответственно.
Артамонов отметил, что в этом году впервые Культурный центр Елены Образцовой учредил специальный приз — сертификат на сольный концерт в Санкт-Петербурге под эгидой центра. Жюри возглавляет победительница самого первого конкурса имени Обуховой — звезда оперной сцены, солистка Мариинского театра Екатерина Семенчук.
Смотр завершится 4 апреля гала-концертом в областной филармонии.
"Такие творческие форумы необходимы для поддержки молодых дарований, развития и сохранения культурного наследия России, популяризации классической музыки", – сказал Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября 2021, 17:17Липецкая область
Международный театральный фестиваль пройдет в Липецкой области
 
Липецкая областьЛипецкИгорь АртамоновЛипецкая область
 
 
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