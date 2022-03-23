https://ria.ru/20220323/festival-1779650451.html

Фестиваль вокалистов имени Обуховой пройдет в Липецке

Фестиваль вокалистов имени Обуховой пройдет в Липецке - РИА Новости, 23.03.2022

Фестиваль вокалистов имени Обуховой пройдет в Липецке

Юбилейный Х открытый Всероссийский конкурс молодых вокалистов имени Надежды Обуховой пройдет в Липецке с 31 марта по 4 апреля, сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T15:23

2022-03-23T15:23

2022-03-23T15:23

липецкая область

липецк

игорь артамонов

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Юбилейный Х открытый Всероссийский конкурс молодых вокалистов имени Надежды Обуховой пройдет в Липецке с 31 марта по 4 апреля, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, имена 40 финалистов, прошедших во второй тур конкурса уже известны. Они были отобраны жюри из 129 молодых вокалистов России и ближнего зарубежья. Лауреатов конкурса первой, второй и третьей степеней ждёт премия в 150, 100 и 70 тысяч рублей соответственно.Артамонов отметил, что в этом году впервые Культурный центр Елены Образцовой учредил специальный приз — сертификат на сольный концерт в Санкт-Петербурге под эгидой центра. Жюри возглавляет победительница самого первого конкурса имени Обуховой — звезда оперной сцены, солистка Мариинского театра Екатерина Семенчук.Смотр завершится 4 апреля гала-концертом в областной филармонии."Такие творческие форумы необходимы для поддержки молодых дарований, развития и сохранения культурного наследия России, популяризации классической музыки", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20211005/festival-1753217133.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецк, игорь артамонов, липецкая область