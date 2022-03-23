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Евросоюз идет по курсу милитаризации и сращивания с НАТО, заявила Захарова - РИА Новости, 23.03.2022
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Евросоюз идет по курсу милитаризации и сращивания с НАТО, заявила Захарова
Евросоюз идет по курсу милитаризации и сращивания с НАТО, заявила Захарова - РИА Новости, 23.03.2022
Евросоюз идет по курсу милитаризации и сращивания с НАТО, заявила Захарова
Евросоюз продолжает курс на милитаризацию и планомерно сращивается с НАТО, претензии на мирный характер и дипломатичность являются фикцией, заявила официальный... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T13:16
2022-03-23T13:33
евросоюз
в мире
россия
нато
жозеп боррель
украина
брюссель
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Евросоюз продолжает курс на милитаризацию и планомерно сращивается с НАТО, претензии на мирный характер и дипломатичность являются фикцией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Первую в истории европейскую оборонную стратегию "Стратегический компас" согласовали в понедельник главы МИД и Минобороны Евросоюза на заседании в Брюсселе. Теперь стратегию окончательно утвердят лидеры стран ЕС на саммите 24 марта."Заявления Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля по итогам совместного заседания министров иностранных дел и министров обороны стран-членов ЕС 21 марта свидетельствуют о том, что претензии Евросоюза на то, чтобы оставаться мирным или даже "дипломатическим" альянсом, – не более чем фикция", - говорится в заявлении на сайте ведомства.По словам официального представителя МИД России, это подтверждается курсом на милитаризацию ЕС и планомерное сращивание его военно-политических структур с НАТО.Верховный представитель по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель сообщал, что первая в истории оборонная стратегия ЕС "Стратегический компас" не предусматривает создание общеевропейской армии, национальные армии сохранятся, но они будут лучше взаимодействовать.Кроме того, главы МИД ЕС дали согласие на увеличение финансирования на военную помощь Украине на 500 миллионов евро, до одного миллиарда евро в совокупности.
https://ria.ru/20220323/diplomatiya-1779555617.html
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евросоюз, в мире, россия, нато, жозеп боррель, украина, брюссель, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
13:16 23.03.2022 (обновлено: 13:33 23.03.2022)
 
Евросоюз идет по курсу милитаризации и сращивания с НАТО, заявила Захарова

Представитель МИД Захарова: Евросоюз продолжает курс на милитаризацию и сращивается с НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Саммит ЕС в Брюсселе
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Евросоюз продолжает курс на милитаризацию и планомерно сращивается с НАТО, претензии на мирный характер и дипломатичность являются фикцией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Первую в истории европейскую оборонную стратегию "Стратегический компас" согласовали в понедельник главы МИД и Минобороны Евросоюза на заседании в Брюсселе. Теперь стратегию окончательно утвердят лидеры стран ЕС на саммите 24 марта.
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"Заявления Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля по итогам совместного заседания министров иностранных дел и министров обороны стран-членов ЕС 21 марта свидетельствуют о том, что претензии Евросоюза на то, чтобы оставаться мирным или даже "дипломатическим" альянсом, – не более чем фикция", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
По словам официального представителя МИД России, это подтверждается курсом на милитаризацию ЕС и планомерное сращивание его военно-политических структур с НАТО.
Верховный представитель по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель сообщал, что первая в истории оборонная стратегия ЕС "Стратегический компас" не предусматривает создание общеевропейской армии, национальные армии сохранятся, но они будут лучше взаимодействовать.
Кроме того, главы МИД ЕС дали согласие на увеличение финансирования на военную помощь Украине на 500 миллионов евро, до одного миллиарда евро в совокупности.
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ЕвросоюзВ миреРоссияНАТОЖозеп БоррельУкраинаБрюссельМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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