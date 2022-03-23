https://ria.ru/20220323/espch-1779655600.html

Россия выйдет из Конвенции по защите прав человека 16 сентября

Россия выйдет из Конвенции по защите прав человека 16 сентября - РИА Новости, 23.03.2022

Россия выйдет из Конвенции по защите прав человека 16 сентября

Россия перестанет быть участником Европейской конвенции по защите прав человека с 16 сентября 2022 года, говорится в заявлении Европейского суда по правам... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T15:41

2022-03-23T15:41

2022-03-23T16:45

в мире

россия

европейский суд по правам человека (еспч)

совет европы

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ПАРИЖ, 23 мар — РИА Новости. Россия перестанет быть участником Европейской конвенции по защите прав человека с 16 сентября 2022 года, говорится в заявлении Европейского суда по правам человека.Россия 15 марта официально вышла из Совета Европы. При этом подчеркивалось, что все решения ЕСПЧ, если они не противоречат Конституции, будут исполняться.Права представителей России в Комитете министров СЕ и Парламентской ассамблее СЕ ограничили после начала спецоперации на Украине.Москва была одним из основных плательщиков в бюджет Совета Европы. Взнос за 2022 год Россия не внесла. Как сообщил спикер Думы Вячеслав Володин, 4,2 миллиарда рублей, которые должны были пойти на эти цели, власти направят на поддержку российской экономики.

https://ria.ru/20220319/sozhalenie-1778961196.html

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, европейский суд по правам человека (еспч), совет европы