15:41 23.03.2022 (обновлено: 16:45 23.03.2022)
Россия выйдет из Конвенции по защите прав человека 16 сентября
ЕСПЧ: Россия выйдет из Европейской конвенции по защите прав человека 16 сентября 2022 года
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Архивное фото
ПАРИЖ, 23 мар — РИА Новости. Россия перестанет быть участником Европейской конвенции по защите прав человека с 16 сентября 2022 года, говорится в заявлении Европейского суда по правам человека.
"Суд продолжает рассматривать жалобы, поданные против Российской Федерации в отношении действий или бездействия, которые могут нарушать Конвенцию, при условии, что они происходили до 16 сентября 2022 года", — указано также в документе.
Россия 15 марта официально вышла из Совета Европы. При этом подчеркивалось, что все решения ЕСПЧ, если они не противоречат Конституции, будут исполняться.
Права представителей России в Комитете министров СЕ и Парламентской ассамблее СЕ ограничили после начала спецоперации на Украине.
Москва была одним из основных плательщиков в бюджет Совета Европы. Взнос за 2022 год Россия не внесла. Как сообщил спикер Думы Вячеслав Володин, 4,2 миллиарда рублей, которые должны были пойти на эти цели, власти направят на поддержку российской экономики.