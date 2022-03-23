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Россия выйдет из Конвенции по защите прав человека 16 сентября - РИА Новости, 23.03.2022
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Россия выйдет из Конвенции по защите прав человека 16 сентября
Россия выйдет из Конвенции по защите прав человека 16 сентября - РИА Новости, 23.03.2022
Россия выйдет из Конвенции по защите прав человека 16 сентября
Россия перестанет быть участником Европейской конвенции по защите прав человека с 16 сентября 2022 года, говорится в заявлении Европейского суда по правам... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T15:41
2022-03-23T16:45
в мире
россия
европейский суд по правам человека (еспч)
совет европы
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ПАРИЖ, 23 мар — РИА Новости. Россия перестанет быть участником Европейской конвенции по защите прав человека с 16 сентября 2022 года, говорится в заявлении Европейского суда по правам человека.Россия 15 марта официально вышла из Совета Европы. При этом подчеркивалось, что все решения ЕСПЧ, если они не противоречат Конституции, будут исполняться.Права представителей России в Комитете министров СЕ и Парламентской ассамблее СЕ ограничили после начала спецоперации на Украине.Москва была одним из основных плательщиков в бюджет Совета Европы. Взнос за 2022 год Россия не внесла. Как сообщил спикер Думы Вячеслав Володин, 4,2 миллиарда рублей, которые должны были пойти на эти цели, власти направят на поддержку российской экономики.
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в мире, россия, европейский суд по правам человека (еспч), совет европы
15:41 23.03.2022 (обновлено: 16:45 23.03.2022)
 
Россия выйдет из Конвенции по защите прав человека 16 сентября

ЕСПЧ: Россия выйдет из Европейской конвенции по защите прав человека 16 сентября 2022 года

© РИА Новости / Доминик ВомерЗдание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Доминик Вомер
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Архивное фото
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ПАРИЖ, 23 мар — РИА Новости. Россия перестанет быть участником Европейской конвенции по защите прав человека с 16 сентября 2022 года, говорится в заявлении Европейского суда по правам человека.
"Суд продолжает рассматривать жалобы, поданные против Российской Федерации в отношении действий или бездействия, которые могут нарушать Конвенцию, при условии, что они происходили до 16 сентября 2022 года", — указано также в документе.
Россия 15 марта официально вышла из Совета Европы. При этом подчеркивалось, что все решения ЕСПЧ, если они не противоречат Конституции, будут исполняться.
Права представителей России в Комитете министров СЕ и Парламентской ассамблее СЕ ограничили после начала спецоперации на Украине.
Москва была одним из основных плательщиков в бюджет Совета Европы. Взнос за 2022 год Россия не внесла. Как сообщил спикер Думы Вячеслав Володин, 4,2 миллиарда рублей, которые должны были пойти на эти цели, власти направят на поддержку российской экономики.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
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В миреРоссияЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Совет Европы
 
 
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