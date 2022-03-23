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Депутатам Госдумы от ЕР запретили самовольный выезд из России

Депутатам Госдумы от ЕР запретили самовольный выезд из России - РИА Новости, 23.03.2022

Депутатам Госдумы от ЕР запретили самовольный выезд из России

Депутатам Государственной Думы от "Единой России" запрещено покидать Россию без разрешения главы фракции Владимира Васильева, причем "решению уже не один день,... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T11:51

2022-03-23T11:51

2022-03-23T12:09

политика

россия

единая россия

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Депутатам Государственной Думы от "Единой России" запрещено покидать Россию без разрешения главы фракции Владимира Васильева, причем "решению уже не один день, ему несколько месяцев", рассказал РИА Новости руководитель Центрального исполнительного комитета партии, заместитель секретаря генерального совета партии Александр Сидякин."Да, это решение фракционное. И ему уже не один день. Ему несколько месяцев", - сказал Сидякин, отвечая на вопрос, действительно ли принято такое решение.Он уточнил, что запрет распространяется только на членов фракции "Единая Россия" в Госдуме, а не на всю партию. "Членов партии ("Единая Россия" - ред.) под два миллиона, ну нет конечно (не распространяется - ред.), это фракционное решение", - сказал Сидякин.

https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774464304.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, единая россия