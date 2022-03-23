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Депутатам Госдумы от ЕР запретили самовольный выезд из России - РИА Новости, 23.03.2022
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Депутатам Госдумы от ЕР запретили самовольный выезд из России
Депутатам Госдумы от ЕР запретили самовольный выезд из России - РИА Новости, 23.03.2022
Депутатам Госдумы от ЕР запретили самовольный выезд из России
Депутатам Государственной Думы от "Единой России" запрещено покидать Россию без разрешения главы фракции Владимира Васильева, причем "решению уже не один день,... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T11:51
2022-03-23T12:09
политика
россия
единая россия
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Депутатам Государственной Думы от "Единой России" запрещено покидать Россию без разрешения главы фракции Владимира Васильева, причем "решению уже не один день, ему несколько месяцев", рассказал РИА Новости руководитель Центрального исполнительного комитета партии, заместитель секретаря генерального совета партии Александр Сидякин."Да, это решение фракционное. И ему уже не один день. Ему несколько месяцев", - сказал Сидякин, отвечая на вопрос, действительно ли принято такое решение.Он уточнил, что запрет распространяется только на членов фракции "Единая Россия" в Госдуме, а не на всю партию. "Членов партии ("Единая Россия" - ред.) под два миллиона, ну нет конечно (не распространяется - ред.), это фракционное решение", - сказал Сидякин.
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политика, россия, единая россия
11:51 23.03.2022 (обновлено: 12:09 23.03.2022)
 
Депутатам Госдумы от ЕР запретили самовольный выезд из России

Депутатам Госдумы от ЕР запретили выезд из России без разрешения главы фракции Васильева

© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкФлаг с символикой партии "Единая Россия"
Флаг с символикой партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Флаг с символикой партии "Единая Россия"
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Депутатам Государственной Думы от "Единой России" запрещено покидать Россию без разрешения главы фракции Владимира Васильева, причем "решению уже не один день, ему несколько месяцев", рассказал РИА Новости руководитель Центрального исполнительного комитета партии, заместитель секретаря генерального совета партии Александр Сидякин.
"Да, это решение фракционное. И ему уже не один день. Ему несколько месяцев", - сказал Сидякин, отвечая на вопрос, действительно ли принято такое решение.
Он уточнил, что запрет распространяется только на членов фракции "Единая Россия" в Госдуме, а не на всю партию. "Членов партии ("Единая Россия" - ред.) под два миллиона, ну нет конечно (не распространяется - ред.), это фракционное решение", - сказал Сидякин.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
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