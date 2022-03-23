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Немецкие промышленники предостерегли Евросоюз от эмбарго на газ из России - РИА Новости, 23.03.2022
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Немецкие промышленники предостерегли Евросоюз от эмбарго на газ из России
Немецкие промышленники предостерегли Евросоюз от эмбарго на газ из России - РИА Новости, 23.03.2022
Немецкие промышленники предостерегли Евросоюз от эмбарго на газ из России
Федеральный союз немецкой промышленности (BDI) предостерег лидеров стран Евросоюза от введения эмбарго, отметив, что ЕС не готов к "краткосрочному,... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T15:58
2022-03-23T15:58
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БЕРЛИН, 23 мар - РИА Новости. Федеральный союз немецкой промышленности (BDI) предостерег лидеров стран Евросоюза от введения эмбарго, отметив, что ЕС не готов к "краткосрочному, всеобъемлющему энергетическому эмбарго", заявил президент союза Зигфрид Руссвурм.В преддверии саммита лидеров ЕС, который пройдет 24-25 марта, Руссвурм отметил, что промышленники ФРГ поддерживают уже принятые санкции и понимают, что при необходимости нужно будет принимать дальнейшие жесткие меры, но предостерегают от "поспешной реакции с непрогнозируемыми последствиями". BDI объединяет более 100 тысяч немецких фирм, в которых работает порядка 8 миллионов человек."ЕС не готов к краткосрочному, всеобъемлющему энергетическому эмбарго. Он (ЕС) таким образом поставил в политическом и экономическом смысле на кон свою сплоченность и дееспособность. Остановка энергопоставок угрожает остановкой производства с непредсказуемыми последствиями для логистики, трудоустроенности и политической дееспособности нашей страны. В случае бойкота российского газа ЕС встанет перед пробой на прочность. Европейская газовая сеть пока не реструктурирована на то, чтобы газовые потоки шли с запада на восток. Не ясно, может ли быть доставлен сжиженный газ, который поступает в Нидерланды или Бельгию, в Чехию или Словакию в случае остановки поставок российского газа", - пояснил Руссвурм.По его словам, эмбарго на газ вызвало бы перебои в производстве, потери рабочих мест и "в некоторых случаях тяжелые потери в производственных мощностях". "Европа должна как можно скорее стать менее зависимой от российского газа. За один день это не реализовать. Не существует кнопки энергетического эмбарго, на которую мог бы нажать ЕС", - заявил Руссвурм.Вместо этого, продолжил он, европейские страны должны вместе с Еврокомиссией работать над выстраиванием новых энергетических партнерств, закупать сжиженный газ у других стран, в том числе США, поощрять выстраивание инфраструктуры возобновляемой энергетики, снижая бюрократические барьеры.
https://ria.ru/20220323/sholts-1779642659.html
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цены на нефть, германия, природный газ, в мире, россия, экономика
15:58 23.03.2022
 
Немецкие промышленники предостерегли Евросоюз от эмбарго на газ из России

Союз немецких промышленников предостерег Евросоюз от эмбарго на энергоносители из России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии
Газокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Газокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии
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БЕРЛИН, 23 мар - РИА Новости. Федеральный союз немецкой промышленности (BDI) предостерег лидеров стран Евросоюза от введения эмбарго, отметив, что ЕС не готов к "краткосрочному, всеобъемлющему энергетическому эмбарго", заявил президент союза Зигфрид Руссвурм.
В преддверии саммита лидеров ЕС, который пройдет 24-25 марта, Руссвурм отметил, что промышленники ФРГ поддерживают уже принятые санкции и понимают, что при необходимости нужно будет принимать дальнейшие жесткие меры, но предостерегают от "поспешной реакции с непрогнозируемыми последствиями". BDI объединяет более 100 тысяч немецких фирм, в которых работает порядка 8 миллионов человек.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
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Шольц рассказал о последствиях в случае отказа от импорта российского газа
"ЕС не готов к краткосрочному, всеобъемлющему энергетическому эмбарго. Он (ЕС) таким образом поставил в политическом и экономическом смысле на кон свою сплоченность и дееспособность. Остановка энергопоставок угрожает остановкой производства с непредсказуемыми последствиями для логистики, трудоустроенности и политической дееспособности нашей страны. В случае бойкота российского газа ЕС встанет перед пробой на прочность. Европейская газовая сеть пока не реструктурирована на то, чтобы газовые потоки шли с запада на восток. Не ясно, может ли быть доставлен сжиженный газ, который поступает в Нидерланды или Бельгию, в Чехию или Словакию в случае остановки поставок российского газа", - пояснил Руссвурм.
По его словам, эмбарго на газ вызвало бы перебои в производстве, потери рабочих мест и "в некоторых случаях тяжелые потери в производственных мощностях". "Европа должна как можно скорее стать менее зависимой от российского газа. За один день это не реализовать. Не существует кнопки энергетического эмбарго, на которую мог бы нажать ЕС", - заявил Руссвурм.
Вместо этого, продолжил он, европейские страны должны вместе с Еврокомиссией работать над выстраиванием новых энергетических партнерств, закупать сжиженный газ у других стран, в том числе США, поощрять выстраивание инфраструктуры возобновляемой энергетики, снижая бюрократические барьеры.
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