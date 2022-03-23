https://ria.ru/20220323/elbrus-1779572872.html

Тридцать спасателей участвуют в поисках пропавшего на Эльбрусе сноубордиста

Тридцать спасателей участвуют в поисках пропавшего на Эльбрусе сноубордиста - РИА Новости, 23.03.2022

Тридцать спасателей участвуют в поисках пропавшего на Эльбрусе сноубордиста

Спасатели утром в среду возобновили поиски сноубордиста из Москвы, который пропал на Эльбрусе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T10:32

2022-03-23T10:32

2022-03-23T10:32

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НАЛЬЧИК, 23 мар — РИА Новости. Спасатели утром в среду возобновили поиски сноубордиста из Москвы, который пропал на Эльбрусе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии."С 8.00 мск среды поисково-спасательные работы продолжились. Группировка увеличена до 30 человек и четырех единиц техники", — уточнили в ведомстве.Вечером в понедельник на Эльбрусе начали поиски 60-летнего сноубордиста, который на ратраке поднялся на высоту 4700 метров и с полудня не выходил на связь. Работы, которые проводили в понедельник и вторник 14 спасателей, результата не дали, их приостановили до утра среды.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

происшествия, эльбрус, сноуборд, новости - туризм, туризм, кабардино-балкарская республика (кбр)