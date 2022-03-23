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Тридцать спасателей участвуют в поисках пропавшего на Эльбрусе сноубордиста - РИА Новости, 23.03.2022
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Туризм
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Тридцать спасателей участвуют в поисках пропавшего на Эльбрусе сноубордиста
Тридцать спасателей участвуют в поисках пропавшего на Эльбрусе сноубордиста - РИА Новости, 23.03.2022
Тридцать спасателей участвуют в поисках пропавшего на Эльбрусе сноубордиста
Спасатели утром в среду возобновили поиски сноубордиста из Москвы, который пропал на Эльбрусе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T10:32
2022-03-23T10:32
туризм
происшествия
эльбрус
сноуборд
новости - туризм
туризм
кабардино-балкарская республика (кбр)
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НАЛЬЧИК, 23 мар — РИА Новости. Спасатели утром в среду возобновили поиски сноубордиста из Москвы, который пропал на Эльбрусе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии."С 8.00 мск среды поисково-спасательные работы продолжились. Группировка увеличена до 30 человек и четырех единиц техники", — уточнили в ведомстве.Вечером в понедельник на Эльбрусе начали поиски 60-летнего сноубордиста, который на ратраке поднялся на высоту 4700 метров и с полудня не выходил на связь. Работы, которые проводили в понедельник и вторник 14 спасателей, результата не дали, их приостановили до утра среды.
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происшествия, эльбрус, сноуборд, новости - туризм, туризм, кабардино-балкарская республика (кбр)
10:32 23.03.2022
 
Тридцать спасателей участвуют в поисках пропавшего на Эльбрусе сноубордиста

Спасатели утром в среду возобновили поиски пропавшего на Эльбрусе сноубордиста из Москвы

© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанкУчастники во время скоростного восхождения на западную вершину Эльбруса
Участники во время скоростного восхождения на западную вершину Эльбруса - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Антон Подгайко
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НАЛЬЧИК, 23 мар — РИА Новости. Спасатели утром в среду возобновили поиски сноубордиста из Москвы, который пропал на Эльбрусе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
"С 8.00 мск среды поисково-спасательные работы продолжились. Группировка увеличена до 30 человек и четырех единиц техники", — уточнили в ведомстве.
Вечером в понедельник на Эльбрусе начали поиски 60-летнего сноубордиста, который на ратраке поднялся на высоту 4700 метров и с полудня не выходил на связь.
Работы, которые проводили в понедельник и вторник 14 спасателей, результата не дали, их приостановили до утра среды.
Вид на северную сторону Эльбруса в национальном парке Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
21 марта, 19:05Туризм
Спасатели МЧС ищут пропавшего на Эльбрусе сноубордиста
 
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