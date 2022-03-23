https://ria.ru/20220323/elbrus-1779572872.html
Тридцать спасателей участвуют в поисках пропавшего на Эльбрусе сноубордиста
Тридцать спасателей участвуют в поисках пропавшего на Эльбрусе сноубордиста - РИА Новости, 23.03.2022
Тридцать спасателей участвуют в поисках пропавшего на Эльбрусе сноубордиста
Спасатели утром в среду возобновили поиски сноубордиста из Москвы, который пропал на Эльбрусе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T10:32
2022-03-23T10:32
2022-03-23T10:32
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эльбрус
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туризм
кабардино-балкарская республика (кбр)
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НАЛЬЧИК, 23 мар — РИА Новости. Спасатели утром в среду возобновили поиски сноубордиста из Москвы, который пропал на Эльбрусе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии."С 8.00 мск среды поисково-спасательные работы продолжились. Группировка увеличена до 30 человек и четырех единиц техники", — уточнили в ведомстве.Вечером в понедельник на Эльбрусе начали поиски 60-летнего сноубордиста, который на ратраке поднялся на высоту 4700 метров и с полудня не выходил на связь. Работы, которые проводили в понедельник и вторник 14 спасателей, результата не дали, их приостановили до утра среды.
https://ria.ru/20220321/elbrus-1779333855.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, эльбрус, сноуборд, новости - туризм, туризм, кабардино-балкарская республика (кбр)
Тридцать спасателей участвуют в поисках пропавшего на Эльбрусе сноубордиста
Спасатели утром в среду возобновили поиски пропавшего на Эльбрусе сноубордиста из Москвы
НАЛЬЧИК, 23 мар — РИА Новости. Спасатели утром в среду возобновили поиски сноубордиста из Москвы, который пропал на Эльбрусе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
"С 8.00 мск среды поисково-спасательные работы продолжились. Группировка увеличена до 30 человек и четырех единиц техники", — уточнили в ведомстве.
Вечером в понедельник на Эльбрусе начали поиски 60-летнего сноубордиста, который на ратраке поднялся на высоту 4700 метров и с полудня не выходил на связь.
Работы, которые проводили в понедельник и вторник 14 спасателей, результата не дали, их приостановили до утра среды.